خبر في الجول - عرضان من الدوري المصري وآخران بـ ليبيا والأردن لـ طارق العشري

تلقى طارق العشري المدير الفني لفريق طلائع الجيش عدة عروض الفترة الحالية للتعاقد معه قبل الموسم الجديد.

وينتهي تعاقد طارق العشري مع طلائع الجيش في نهاية أغسطس عقب انتهاء الموسم الحالي.

وعلم FilGoal.com أن طارق العشري تلقى بالفعل عروض من أندية بمصر وليبيا والأردن لتدريبها بداية من الموسم الجديد.

وحصل طارق العشري على عرض من ناديين بالدوري المصري لتكوين فريق للموسم الجديد.

كما عرض أحد الوكلاء على طارق العشري فرصة تولي أحد أندية القمة في الدوري الليبي وآخر بالدوري الأردني.

وينوي طارق العشري دراسة العروض المقدمة له خلال الفترة الحالية قبل اتخاذ قراره النهائي.

ويحتل طلائع الجيش المركز السادس بالدوري المصري برصيد 32 نقطة نم 21 مباراة وبفارق 4 نقاط عن المربع الذهبي.

ولم يخسر الجيش سوى مباراة واحدة تحت قيادة طارق العشري منذ توليه المهمة في 14 لقاء خاضهم مع الفريق.

وفاز طلائع الجيش في سبع مباريات وتعادل مرتين.

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