خبر في الجول - عرضان من الدوري المصري وآخران بـ ليبيا والأردن لـ طارق العشري

الخميس، 09 يونيو 2022 - 13:19

كتب : حامد وجدي

طارق العشري - طلائع الجيش

تلقى طارق العشري المدير الفني لفريق طلائع الجيش عدة عروض الفترة الحالية للتعاقد معه قبل الموسم الجديد.

وينتهي تعاقد طارق العشري مع طلائع الجيش في نهاية أغسطس عقب انتهاء الموسم الحالي.

وعلم FilGoal.com أن طارق العشري تلقى بالفعل عروض من أندية بمصر وليبيا والأردن لتدريبها بداية من الموسم الجديد.

أخبار متعلقة
سيراميكا كليوباترا يتعادل وديا أمام طلائع الجيش في عودة صالح جمعة سيراميكا كليوباترا ينهي معسكره المغلق بوديتين أمام طلائع الجيش صحوة الجيش مستمرة.. الطلائع يهزم المحلة ويواصل سلسلته الرائعة في الدوري التشكيل - الزناري أساسي وعودة أنطوي لـ طلائع الجيش.. وأجويرو يقود هجوم غزل المحلة

وحصل طارق العشري على عرض من ناديين بالدوري المصري لتكوين فريق للموسم الجديد.

كما عرض أحد الوكلاء على طارق العشري فرصة تولي أحد أندية القمة في الدوري الليبي وآخر بالدوري الأردني.

وينوي طارق العشري دراسة العروض المقدمة له خلال الفترة الحالية قبل اتخاذ قراره النهائي.

ويحتل طلائع الجيش المركز السادس بالدوري المصري برصيد 32 نقطة نم 21 مباراة وبفارق 4 نقاط عن المربع الذهبي.

ولم يخسر الجيش سوى مباراة واحدة تحت قيادة طارق العشري منذ توليه المهمة في 14 لقاء خاضهم مع الفريق.

وفاز طلائع الجيش في سبع مباريات وتعادل مرتين.

اقرأ أيضا:

رسالة غامضة من موسيماني

اب وابنه في فريق واحد بالدرجة الرابعة

استبعاد وشيك لأحد منتخبات كأس العالم 2022

كوريا تتحمل قيمة طائرة منتخب مصر

من هو جوهرة ريال مدريد الجديدة

طلائع الجيش طارق العشري
نرشح لكم
حوار في الجول - وكيلة موسيماني ترد على إضافة أفراد لجهاز الأهلي الفني وتدريب الزمالك مستقبلا الأهلي يكشف تفاصيل جديدة في أزمة النهائي الإفريقي بـ مؤتمر السبت وزير الرياضة: تكريم صلاح معنوي.. والقلادة الفرعونية قيمة وليست بـ 27 جنيه كما يشاع عبد المنصف: الأهلي فاوضني قبل الزمالك.. ومانشستر يونايتد تسبب في ارتفاع قيمة الصفقة موعد مباريات الخميس 9 يونيو 2022.. مصر أمام إثيوبيا ومنافسات دوري الأمم الأوروبية في الجول يكشف - ملفات على مائدة جلسة إدارة الأهلي مع موسيماني علام: الفوز على إثيوبيا سيجعل المنتخب أكثر راحة.. ومواجهة كوريا مفيدة سيراميكا كليوباترا يتعادل وديا أمام طلائع الجيش في عودة صالح جمعة
أخر الأخبار
ذا أثليتك: ليفربول توصل لاتفاق مع نونيز على عقده الشخصي 6 دقيقة | ميركاتو
تقرير: حكم قضائي بحبس رابح ماجر 20 دقيقة | الوطن العربي
حوار في الجول - وكيلة موسيماني ترد على إضافة أفراد لجهاز الأهلي الفني وتدريب الزمالك مستقبلا 22 دقيقة | الكرة المصرية
الأهلي يكشف تفاصيل جديدة في أزمة النهائي الإفريقي بـ مؤتمر السبت 48 دقيقة | الكرة المصرية
تيلجراف: تشيلسي يخطط للتعاقد مع سترلينج ساعة | الكرة الأوروبية
صلاح: أريد أن يتم الاعتراف بي كأفضل لاعب في العالم ساعة | الدوري الإنجليزي
رغم تجديد الزمالك تعاقده.. سلة الاتحاد يعلن ضم أنس أسامة لثلاثة مواسم ساعة | رياضات أخرى
دانجوما: فياريال لم يبلغني باهتمام ليفربول بضمي.. وهذا ما أثار الجدل ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حوار ناري من موسيماني: أنا خاسر سيء وأتعرض للإقالة أسبوعيا من الأهلي.. وسبب تخلصي من الفضية 2 تريزيجيه يعوض النني وكريم حافظ أساسي.. ملامح تشكيل مصر أمام غينيا من المران الأخير 3 لحظة فارقة في تاريخ الاسكواش.. محمد الشوربجي يتحول لتمثيل إنجلترا 4 مرتضى لـ في الجول: على مسؤوليتي الشخصية فيوتشر لا يستطيع ضم مهند لاشين