كرة يد - فرصة لممثل مصري جديد.. بطل العرب يشارك في كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد العربي لكرة اليد عن موافقة حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي على مشاركة بطل العرب في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية.

ويمثل مصر في بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقبلة والمقرر إقامتها في أكتوبر بالسعودية فريق الأهلي المصري بعد فوزه بالسوبر الإفريقي.

وقال الاتحاد العربي لكرة اليد في بيانه: "وافق الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة حسن مصطفى على مقترح فاضل بن علي آل نمر رئيس الاتحاد العربي بمنح بطل العرب للبطولة المقبلة بطاقة التأهل المباشر إلى كأس العالم للأندية والتي ستقام في أكتوبر بالمملكة العربية السعودية".

وأضاف البيان "تقام البطولة العربية خلال الفترة من 25 أغسطس إلى 4 سبتمبر، كما يتأهل بطل السوبر العربي 2023 إلى نفس البطولة في النسخة المقبلة من سوبر جلوب 2023".

ولم يعلن أي فريق مصري مشاركته في البطولة العربية للأندية حتى الآن وربما تكون هناك فرصة لممثل جديد لكرة اليد المصرية بخلاف الأهلي في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية.

وأوضح "تهدف الفكرة إلى رفع مستوى المنافسة في البطولات العربية المقبلة بالإضافة إلى جعلها مطمع للأندية العربية للوصول إلى المحفل العالمي والذي يضم نخبة الفرق وأبطال قارات العالم".

واختتم "يتقدم رئيس الاتحاد العربي بجزيل الشكر والامتنان لحسن مصطفى وكافة أعضاء الاتحاد الدولي لكرة اليد على قبول المقترح لتطوير البطولات العربية".

وكانت النسخة الأخيرة قد شهدت مشاركة 10 أندية بينهما ناديين عن طريق بطاقة الدعوة.

وبجانب الأهلي ضمن فريق تاوباتي البرازيلي المشاركة في كأس العالم للأندية ممثلا عن قارة أمريكا الجنوبية بالإضافة إلى ماجديبورج الألماني حامل لقب النسخة السابقة وفريق سعودي بصفته منظم البطولة.

ولم يتم حسم أبطال أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية وأوقيانوسيا حتى الآن وسيتم إضافة بطل العربي إليهم.

ويتبقى بطاقة دعوة أخرى سيتم منحها عن طريق الاتحاد الدولي ومن المتوقع أن تكون من نصيب فريق بنفيكا بطل الدوري الأوروبي.

اقرأ أيضا:

رسالة غامضة من موسيماني

اب وابنه في فريق واحد بالدرجة الرابعة

استبعاد وشيك لأحد منتخبات كأس العالم 2022

كوريا تتحمل قيمة طائرة منتخب مصر

من هو جوهرة ريال مدريد الجديدة