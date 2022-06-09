سبورت: جلسة منتظرة تحسم تعاقد برشلونة مع داني ألفيس الجديد

الخميس، 09 يونيو 2022 - 12:28

كتب : FilGoal

دودو

اقترب برشلونة من التعاقد مع صفقة برازيلية خلال الميركاتو الصيفي بحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية.

برشلونة يبحث عن تدعيم صفوفه وفقا لإمكانيات مادية محددة لا يستطيع النادي الكتالوني تخطيها.

الصحيفة الإسبانية أوضحت ان هناك جلسة منتظرة بين برشلونة وشاختتار دونستيك من أجل الظهير الأيمن البرازيلي دودو.

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وأضافت ان برشلونة سوف يعرض إستعارة اللاعب، مع وضع بند بإلزامية الشراء يُقدر بنحو 25 مليون يورو.

وكشفت أن بايرن ميونخ حاول التعاقد مع دودو قبل التوقيع مع نصير مزراوي، لكن الامر لم يتم فيما يتمسك برشلونة بضم اللاعب الذي يعتبرونه داني ألفيش الجديد.

صاحب الـ23 عاما شارك مع شاختار خلال الموسم الحالي في 26 مباراة وصنع 4 أهداف.

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