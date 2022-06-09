روديجير: تلقيت العديد من العروض ولكنني لم أفكر إلا في ريال مدريد وتشيلسي

الخميس، 09 يونيو 2022 - 12:10

كتب : FilGoal

تشيلسي - ريال مدريد - روديجير

كشف أنطونيو روديجير المدافع الألماني عن عدم تفكيره في العروض المقدمة إليه من أجل الانضمام إلى ريال مدريد.

وأعلن نادي ريال مدريد ضم المدافع الألماني في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع تشيلسي.

وقال روديجير في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: "تلقيت العديد من العروض لكني لم أفكر إلا في ريال مدريد وتشيلسي".

أخبار متعلقة
300 ألف طلب متأخر.. كيف تهدد جنسية فينيسيوس سوق انتقالات ريال مدريد مودريتش يوجه رسالة لجماهير ريال مدريد بعد التجديد "لن يفعل مثل مبابي".. مودريتش مستمر في ريال مدريد لعام آخر فيران توريس: ريال مدريد حاول ضمي 4 مرات

وأضاف "اتصل بي كارلو أنشيلوتي ليخبرني بمدى سعادته هو وفي الفريق بأكلمه لأنني انضممت إليهم".

وشارك المدافع الألماني منذ بداية الموسم الحالي مع تشيلسي في 50 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل خمسة أهداف وصناعة 4 آخرين.

وانضم روديجير البالغ من العمر 29 عاما لصفوف تشيلسي عام 2017 قادما من روما الإيطالي.

وواجه تشيلسي فريق ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وخسر الفريق الإنجليزي بصورة درامية.

وحصد ريال مدريد الموسم المنقضي ثنائي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وخاض روديجير 52 مباراة دولية مع المنتخب الألماني.

اقرأ أيضا:

رسالة غامضة من موسيماني

اب وابنه في فريق واحد بالدرجة الرابعة

استبعاد وشيك لأحد منتخبات كأس العالم 2022

كوريا تتحمل قيمة طائرة منتخب مصر

من هو جوهرة ريال مدريد الجديدة

ريال مدريد تشيلسي روديجير
نرشح لكم
سبورت: جلسة منتظرة تحسم تعاقد برشلونة مع داني ألفيس الجديد ليفربول يعلن نهاية قصة أوريجي بعد 8 سنوات ماركا: فالكاو مستمر في رايو فايكانو لموسم جديد بعد اتهامات وشد وجذب.. جاتوزو يتولى تدريب فالنسيا موعد مباريات الخميس 9 يونيو 2022.. مصر أمام إثيوبيا ومنافسات دوري الأمم الأوروبية بلجيكا تسحق بولندا بسداسية في دوري الأمم الأوروبية.. وهولندا تخطف فوزا مثيرا أمام ويلز بوسكيتس: مستعد لتخفيض راتبي.. ولا أعلم موقف بيكيه من العودة للمنتخب رئيس فرنسا يتحدث عن قرار مبابي وحقيقة تواصله مع زيدان
أخر الأخبار
تقرير: لاعب أياكس سينضم إلى بايرن خلال يومين 5 دقيقة | ميركاتو
سبورت: جلسة منتظرة تحسم تعاقد برشلونة مع داني ألفيس الجديد 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
شرطة باريس تعترف بفشل تأمين نهائي دوري الأبطال وتعتذر للجماهير 29 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
روديجير: تلقيت العديد من العروض ولكنني لم أفكر إلا في ريال مدريد وتشيلسي 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
وزير الرياضة: تكريم صلاح معنوي.. والقلادة الفرعونية قيمة وليست بـ 27 جنيه كما يشاع 50 دقيقة | الكرة المصرية
ليفربول يعلن نهاية قصة أوريجي بعد 8 سنوات ساعة | الكرة الأوروبية
عبد المنصف: الأهلي فاوضني قبل الزمالك.. ومانشستر يونايتد تسبب في ارتفاع قيمة الصفقة ساعة | الكرة المصرية
لقد عاد الجنرال.. ليون يعلن ضم لاكازيت ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حوار ناري من موسيماني: أنا خاسر سيء وأتعرض للإقالة أسبوعيا من الأهلي.. وسبب تخلصي من الفضية 2 تريزيجيه يعوض النني وكريم حافظ أساسي.. ملامح تشكيل مصر أمام غينيا من المران الأخير 3 لحظة فارقة في تاريخ الاسكواش.. محمد الشوربجي يتحول لتمثيل إنجلترا 4 مرتضى لـ في الجول: على مسؤوليتي الشخصية فيوتشر لا يستطيع ضم مهند لاشين