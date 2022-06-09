روديجير: تلقيت العديد من العروض ولكنني لم أفكر إلا في ريال مدريد وتشيلسي

كشف أنطونيو روديجير المدافع الألماني عن عدم تفكيره في العروض المقدمة إليه من أجل الانضمام إلى ريال مدريد.

وأعلن نادي ريال مدريد ضم المدافع الألماني في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع تشيلسي.

وقال روديجير في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: "تلقيت العديد من العروض لكني لم أفكر إلا في ريال مدريد وتشيلسي".

وأضاف "اتصل بي كارلو أنشيلوتي ليخبرني بمدى سعادته هو وفي الفريق بأكلمه لأنني انضممت إليهم".

وشارك المدافع الألماني منذ بداية الموسم الحالي مع تشيلسي في 50 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل خمسة أهداف وصناعة 4 آخرين.

وانضم روديجير البالغ من العمر 29 عاما لصفوف تشيلسي عام 2017 قادما من روما الإيطالي.

وواجه تشيلسي فريق ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وخسر الفريق الإنجليزي بصورة درامية.

وحصد ريال مدريد الموسم المنقضي ثنائي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وخاض روديجير 52 مباراة دولية مع المنتخب الألماني.

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