وزير الرياضة: تكريم صلاح معنوي.. والقلادة الفرعونية قيمة وليست بـ 27 جنيه كما يشاع

الخميس، 09 يونيو 2022 - 11:57

كتب : FilGoal

تكريم محمد صلاح من اتحاد الكرة قبل مباراة غينيا

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن تكريم محمد صلاح كان معنويا وبصورة لائقة تقديرا على مجهوداته وتشريف مصر في الخارج.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

وشدد وزير الرياضة على أن القلادة الفرعونية التي حصل عليها ذات قيمة كبيرة ويتم منحها لضيوف مصر من الشخصيات الهامة غير المصرية.

وقال أشرف صبحي عبر قناة صدى البلد: "تكريم محمد صلاح معنوي من الاتحاد والدولة والجماهير، هو بمثابة شكر على ما قدمه".

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وأضاف "صلاح لاعب ذكي جدا قد يتعرض للهجوم أحيانا لكن لا يمكنك الخوف عليه يعلم جيدا متى يتحدث وماذا يقول".

وعن تكريم محمد صلاح أوضح "تواصلت مع جمال علام بعد علمي قدومه لحضور إجازته قبل الانضمام لمعسكر المنتخب وأبلغني بنية التكريم اللائق".

وشدد وزير الرياضة "تكريم محمد صلاح بالتأكيد لن يكون من الجانب المادي، هو مؤسسة اقتصادية ولكن يجب أن نظهر له تقدير الدولة".

وكشف أشرف صبحي "قلادة محمد صلاح من أكبر مصنع للمستنسخات الفرعونية ونمنحها لضيوفنا الأعزاء من وزراء أو شخصيات عامة غير مصرية".

وتابع "والله مش بـ 27 جنيه كما يقال على مواقع التواصل الاجتماعي ولكن بمبلغ كبير".

وأوضح وزير الرياضة "تلك القلادة لها شهادة ليتم السماح للحاصل على تلك القلادة بالسفر بها إذا أراد".

وبسؤاله عن هجوم "السوشيال ميديا" بسبب تكريم صلاح أجاب أشرف صبحي في ختام تصريحاته "هناك مصطلح يسمى بالمواطن الصحفي وهو الشخص الذي تتيح له مواقع التواصل الاجتماعي إبداء رأيه ومن واجبنا الأخذ بتلك الآراء بالتأكيد لكن تم تكريم صلاح بصورة لائقة".

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