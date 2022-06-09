عبد المنصف: الأهلي فاوضني قبل الزمالك.. ومانشستر يونايتد تسبب في ارتفاع قيمة الصفقة

كشف محمد عبد المنصف حارس مرمى الاتحاد السكندري عن دخول الأهلي في مفاوضات لضمه عام 1999 قبل انتقاله إلى الزمالك.

وأشار عبد المنصف إلى أن قضائه لفترة معايشة في مانشستر يونايتد تسببت في ارتفاع قيمة الصفقة المالية.

وقال عبد المنصف عبر قناة المحور: "دائما ما أضع أمامي الأرقام التي حققتها لتحفيزي لتحقيق الأفضل، وضعت رقم مالديني وجيجز وتوتي بلعب 25 موسما متتاليا منذ سنوات لتحقيقه وهذا الموسم تخطيت الرقم بـ 26 موسما".

وأضاف "هذا الموسم كان يتبقى لي 17 أو 18 مباراة لخوض 451 لقاء في الدوري ومعادلة رقم كأكثر من شارك في المسابقة وهذا ما أسعى إليه".

وشدد عبد المنصف "ذلك يعتبر هدف وطموح لي ولكن ليس التركيز الأكبر، فتركيزي يكون على لعب المباريات وتقديم أداء جيد ومساعدة فريقي".

وكشف حارس المرمى المخضرم "تفاوض معي الأهلي عام 1999 عن طريق ثابت البطل وحدثت مفاوضات بالفعل مع عدلي القيعي ولكن تدخل أحد الأشخاص وشعرت أنه لا يوجد ترحيب كبير، وكان ذلك قبل انضمام عصام الحضري".

وتابع "تم سؤال أحمد شوبير عن ضمي وكان وقتها حارسا مرمى في الأهلي ورحب بضمي، في تلك الفترة لم يكون لي ميول لتشجيع الأهلي أو الزمالك ووقتها فاوضني الزمالك ووجدت ترحيبا كبيرا".

وعن تفضيله القلعة البيضاء أوضح "كان في تلك الفترة فريق الأحلام بنادي الزمالك وأحببت خوض تلك التجربة ورحب بي حسين السيد حارس مرمى الفريق وقتها وكنت أعرف عبد الواحد السيد جيدا بسبب تواجدنا سويا في المنتخب الأولمبي".

وكشف حارس مرمى الاتحاد الحالي "صفقة انتقالي إلى الزمالك تكلفت 700 ألف جنيه كأكبر صفقة في ذلك التوقيت، وكان ذلك بسبب خوضي فترة معايشة لمدة أسبوع في مانشستر يونايتد".

واختتم عبد المنصف تصريحاته "حصلت وقتها على عروض من تركيا والأهلي كل ذلك ساهم في زيادة قيمة الصفقة".

وخاض محمد عبد المنصف 14 مباراة مع الاتحاد السكندري في الدوري هذا الموسم.

واستقبل عبد المنصف 25 هدفا في الدوري هذا الموسم بينما حافظ على نظافة شباكه 4 مرات.

وانتقل عبد المنصف إلى الزمالك في يوليو 199 وانتقل بعد 11 عاما إلى الجونة لمدة موسمين.

وسبق لعبد المنصف اللعب لأندية إنبي ووداي دجلة قبل أن يستقر حاليا في الاتحاد السكندري هذا الموسم.

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