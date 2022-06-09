لقد عاد الجنرال.. ليون يعلن ضم لاكازيت

لقد عاد الجنرال لاكا.. هكذا أعلن نادي ليون الفرنسي عودة لاعبه السابق ألكسندر لاكازيت إلى صفوفه صباح الخميس.

مهاجم أرسنال السابق اجتاز الكشف الطبي مع ليون يوم الأربعاء ووقع على عقد يربطه بالنادي حتى 2025.

قبل أيام، أعلن نادي أرسنال عن رحيل قائده لاكازيت عن صفوف الفريق بنهاية عقده في شهر يونيو الجاري، ليعود لاكا إلى فريقه السابق ليون في صفقة انتقال حر.

ويعد لاكازيت أحد أبناء ليون، وخاض بقميص فريقه الأول 275 مباراة، سجل خلالها 129 هدفًا وصنع 43 وفاز معه بكأس فرنسا وبكأس الرابطة الفرنسية، بالإضافة إلى جائزة هداف الدوري الفرنسي 2015.

ويمتلك لاكازيت 16 مباراة دولية مع منتخب فرنسا سجل خلالها 3 أهداف، لكنه لم ينضم لقائمة أي بطولة دولية كبرى.

تحية أرسنال

ووجّه أرسنال التحية إلى المهاجم الفرنسي الذي قضى 5 سنوات في صفوف المدفعجية.

وصرّح ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال عبر الموقع الرسمي للنادي: "لاكا كان لاعبًا مذهلًأ دائمًا بالنسبة لنا، كان قائدًا حقيقيًا داخل وخارج الملعب وامتلك تأثيرًا مهمًا على اللاعبين الشباب".

وأضاف المدرب الإسباني: "التزامه معنا كان هائلًا ونتمنى له ولعائلته النجاح والسعادة".

فيما قال إدو المدير الرياضي لـ أرسنال: "كل من في أرسنال يقدمون لك الشكر يا لاكا. لقد كان مهمًا لنا".

وتابع: "سيكون دائمًا جزءًا من عائلة أرسنال نتمنى له كل الخير في المستقبل".

لحظات مؤثرة

وأجرت القناة الرسمية لـ أرسنال حوارًا مع لاكازيت، ظهر فيه متأثرًا برحيله عن الفريق اللندني.

وقال لاكا: "قررت أنا والنادي أن ننفصل، وأن يسير النادي في اتجاه جديد، وقد حانت لحظة اختبار تجربة ومغامرة جديدة بالنسبة لي".

وتابع: "من الصعب أن أختار لحظة مميزة بعينها في 5 سنوات عشتها هنا. حظيت بالعديد من الزملاء والمدربين، واختبرت العديد من اللحظات الجيدة والسيئة على حد سواء، لكني سأحتفظ باللحظات السعيدة، كان من الشرف أن ألعب في هذا النادي وتحقيق حلمي".

وواصل: "أنا فخور بحصولي على جائزة أفضل لاعب في الموسم بـ أرسنال موسم 2019. عند وصولي لـ أرسنال شاهدت لوحة تحمل أسماء اللاعببين الذين حصدوا الجائزة، وأخبرت والدي أنني سأكون يومًا ما هنا".

وأضاف: "دربي شمال لندن مميز للغاية، في فرنسا لدينا مباريات مشابهة، لكن بمجرد وصولي إلى لندن، أول ما أخبرني به اللاعبون هو السؤال عن حالي، وثاني ما أخبروني به هو ضرورة الفوز على توتنام"

وأكمل: "في المباراة التي كنا خاسرين خلالها أمام توتنام وقلبنا المباراة وانتصرنا كانت الأجواء رائعة وسجلت يومها، كل شيء كان مثاليًا".

واعترف: "من المؤسف أن لقب كأس الاتحاد الإنجليزي 2020 تحقق في غياب الجمهور، فزنا لكننا لم نستطع الاحتفال معهم، لكن على الأقل أضفنا لقبًا للنادي. سعدت للغاية للعب تلك المباراة التي لم تكن سهلة".

وأشار: "جئت إلى أرسنال للفو بالعديد من الألقاب، وكأس الاتحاد الإنجليزي أحد أعرق الألقاب".

وأفصح: "ارتداء شارة القيادة هو شرف كبير، ارتديتها لستة أشهر وقد استمتعت بذلك وبتلك المسؤولية تجاه زملائي، لقد ساعدوني في ذلك وكانت لحظات جميلة".

وأضاف: "شعرت أن أرسنال منزلي، مركز التدريب والملعب، اعتدت أن ألقبه بحديقتي، عندما جئت كنت طفلًا بين لاعبين كبار والكثير من الضغوط، لكن بعد سنوات تحسّنت لغتي الإنجليزية وعلاقتي أصبحت أقوى بالناس في النادي، ولذا أنا سعيد لما صرت عليه الآن".

وأشاد: "جماهير أرسنال رائعة في الملعب، يجب أن تأتي إلى الإمارات لتفهم كيف هو مميز اللعب هناك، كان أمرًا مميزًا، وكأنهم اللاعب رقم 12 في الملعب وكنا في حاجة إليهم دومًا".

وشدد: "أود أن أشكر الناس، لأن الكثير من التوقعات وُضعَت على عاتقي عندما وقّعت، والكل كان رائعًا معي وشعرت بالراحة للعب في الفريق، أشكر الجماهير على الأغنية أيضًا، لا أتحدث أبدًا عن ذلك لكنها أثرت في للغاية، أشكر كل مشجع".

وأتم: "سأظل على اتصال مع زملائي والمدربين، سأواصل تشجيع أرسنال وسأعود للملعب كذلك، وكما يقولون: المدفعجي ذات مرة، مدفعجي إلى الأبد".

مسيرة مميزة

لاكازيت (31 عامًا) انضم إلى أرسنال قادمًا من أوليمبيك ليون في صيف 2017 مقابل 53 مليون يورو.

وشارك لاكازيت في 206 مباراة بقميص أرسنال، سجل خلالها 71 هدفًا وصنع 36.

وصار لاكازيت قائدًا رسميًا لـ أرسنال في آخر 6 أشهر بالفريق بعد رحيل بيير إيمريك أوباميانج إلى برشلونة.

وتوج لاكازيت مع أرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي 2020، وبكأس الدرع الخيرية 2017، كما وصل معه لنهائي الدوري الأوروبي 2019.

وحصد لاكازيت جائزة لاعب الموسم في أرسنال عام 2019، كما فاز بجائزة أجمل هدف في شهر ديسمبر 2021 بالدوري الإنجليزي.

واكتفى لاكازيت بتسجيل 4 أهداف في موسمه الأخير بالدوري الإنجليزي، وفقد مركزه الأساسي لصالح إدي نكيتياه في الجزء الأخير من الموسم.

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