موعد مباريات الخميس 9 يونيو 2022.. مصر أمام إثيوبيا ومنافسات دوري الأمم الأوروبية

تستأنف اليوم الخميس الموافق 9 من يونيو 2022 مباريات التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار ولقاءات دوري الأمم الأوروبية.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

تصفيات أمم إفريقيا 2023

يلعب منتخب مصر أمام إثيوبيا على ملعب بينجو في مالاوي في السادسة مساء ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات.

وتذاع مباراة المنتخب المصري عبر قناة بي إن سبورتس 3.

ويستضيف منتخب المغرب نظيره الجنوب إفريقي في التاسعة مساء ضمن منافسات التصفيات.

وتحل الكاميرون ضيفة على بوروندي في الثالثة عصرا ضمن مباريات الجولة الثانية.

دوري الأمم الأوروبية

تستضيف البرتغال منتخب التشيك في التاسعة إلا ربع من مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية.

بينما تحل إسبانيا ضيفة على سويسرا في نفس التوقيت.

وتنقل مباريات مسابقة دروي الأمم الأوروبية عبر قناة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على يوتيوب.

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