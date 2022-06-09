علام: الفوز على إثيوبيا سيجعل المنتخب أكثر راحة.. ومواجهة كوريا مفيدة

يرى جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن الفوز أمام إثيوبيا سيمنح المنتخب المصري راحة أكثر خلال المتبقي من مشوار التصفيات.

وكان منتخب مصر قد تغلب على غينيا في افتتاح مشوار التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار بهدف دون مقابل.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى منافسات أمم إفريقيا 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

وقال جمال علام عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "نرغب في الفوز على إثيوبيا لتكون المباريات المقبلة أكثر راحة للفريق خلال التصفيات بعد فوزين متتاليين في البداية".

وأضاف "أقدر قيمة الضغط على إيهاب جلال الفترة الماضية وشعرنا بذلك في مواجهة غينيا".

وتابع "نلعب المباراة المقبلة خارج القاهرة ولكن أشعر بما يشعر به كمدرب جديد لم يحصل على الفترة الكافية للتعرف أكثر على اللاعبين وإعداد بشكل جيد".

وكشف جمال علام "وجدنا خلال حديثنا مع إيهاب جلال ثقته في نفسه وهو ما نريده وستكون الفترة القادمة أفضل له بعد الحصول على وقت كاف".

وشدد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم "مباراة كوريا الجنوبية ستفيد المنتخب للفترة الحالية وإيهاب جلال أصر على خوضها".

اختتم جمال علام تصريحاته "تم إنهاء كافة الإجراءات من الجانب الكوري من حجز الطائرة الخاصة بالإضافة لأفراد البعثة بالكامل".

ويلعب منتخب مصر أمام إثيوبيا في السادسة من مساء الخميس ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات، قبل أن يواجه كوريا الجنوبية يوم 14 من الشهر الجاري وديا.

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