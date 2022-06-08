الجعايدي يرحل عن الترجي بعد صدمة الكأس

رحل راضي الجعايدي عن تدريب الترجي بشكل رسمي عقب الخسارة على يد هلال مساكن أحد أندية دوري الدرجة الثانية.

وفاز هلال مساكن على الترجي بركلات الترجيح 6-5 عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 وذلك ضمن ثمن نهائي كأس تونس.

وأعلن الترجي عبرحسابه الرسمي على تويتر رحيل راضي الجعايدي عن تدريب الفريق متمنيا له التوفيق في خطوته المقبلة.

🚨 C'est désormais officiel, l'Espérance de Tunis se sépare de son coach @RadhijaidiOff. Merci bien coach et bonne continuation ! 🤝👋💐 pic.twitter.com/H6FH2QNdBR — Espérance de Tunis ❤️💛 الترجي التونسي (@ESTuniscom) June 8, 2022

صاحب الـ46 عاما تولي تدريب الترجي الصيف الماضي خلفا لمعين الشعباني.

الجعايدي قاد الترجي خلال الموسم الحالي في 33 مباراة حقق خلالها 19 فوزا و9 تعادلات و5 هزائم في مختلف المسابقات.

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