بركات: لا يجب الحكم على المنتخب بعد مباراة واحدة للجهاز الفني

الأربعاء، 08 يونيو 2022 - 23:51

كتب : FilGoal

جمال علام مع محمد بركات وخالد الدرندلي - مران منتخب مصر قبل مواجهة غينيا

شدد محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم على ضرورة تقديم الدعم لمنتخب مصر قبل مباراة إثيوبيا.

وقال بركات عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "لا يجب الحكم على مستوى وأداء المنتخب بعد مباراة واحدة فقط للجهاز الفني".

وأضاف "هدفنا الفوز على إثيوبيا وتصدر المجموعة من البداية".

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وأشار "المباراة لن تكون سهلة لأن إثيوبيا ستحاول الفوز لتعويض هزيمتها أمام مالاوي".

وواصل "الأمور الفنية مسؤوليتي أنا وحازم إمام وقريبا سيتم الإعلان عن مدرب المنتخب الأولمبي".

وأتم تصريحاته "نثق تماما في قدرة لاعبي المنتخب على تحقيق الفوز ولديهم من الخبرات ما يكفي لتحقيق ذلك".

ويلعب منتخب مصر ضد إثيوبيا في الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار، في المباراة التي تقام في مالاوي مساء غدا الخميس.

وفاز منتخب مصر في المباراة الأولى على غينيا بهدف دون رد سجله مصطفى محمد.

وخسر منتخب إثيوبيا أمام ملاوي بهدفين لهدف.

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