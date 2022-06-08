خبر في الجول - أوليفير روي يعتذر عن عدم الاستمرار في قيادة يد الزمالك لأسباب أسرية

اعتذر أوليفير روي المدير الفني الإسباني عن عدم الاستمرار في قيادة فريق كرة اليد بنادي الزمالك.

وكان الزمالك قد عرض تجديد تعاقد روي لمدة موسم آخر.

وعلم FilGoal.com أن أوليفير روي اعتذر لمجلس إدارة الزمالك عن عدم الاستمرار في قيادة فريق اليد.

وكشف روي لإدارة الزمالك أن اعتذاره لأسباب أسرية خاصة بنجله الذي يدرس في برشلونة مع ضرورة تواجد العائلة هناك العام المقبل.

وأرسل روي رسالة وداعية إلى لاعبي الزمالك يعلن فيها رحيله عن قيادة الفريق الموسم المقبل وتمنى لهم التوفيق.

ويفاضل الزمالك في الوقت الحالي بين مدربين إسبانيين آخرين لقيادة الفريق الموسم المقبل.

أوليفر روي تولى تدريب الزمالك بداية من الموسم الماضي، ليحقق نتائج مميزة مع الفريق.

الزمالك حقق بطولات كأس السوبر الإفريقية مع روي في بداية الموسم عن الموسم قبل الماضي، ثم حقق بطولات الدوري وسوبر الدوري، وكأس الكؤوس الإفريقية.

وحقق الزمالك المركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية بعد الخسارة أمام برشلونة في المباراة الأولى، وخسر نهائي كأس مصر أمام سبورتنج، وكأس السوبر الإفريقي أمام الأهلي.

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