خبر في الجول - أوليفير روي يعتذر عن عدم الاستمرار في قيادة يد الزمالك لأسباب أسرية

الأربعاء، 08 يونيو 2022 - 23:08

كتب : FilGoal

أوليفير روي - مدرب فريق الزمالك كرة يد

اعتذر أوليفير روي المدير الفني الإسباني عن عدم الاستمرار في قيادة فريق كرة اليد بنادي الزمالك.

وكان الزمالك قد عرض تجديد تعاقد روي لمدة موسم آخر.

وعلم FilGoal.com أن أوليفير روي اعتذر لمجلس إدارة الزمالك عن عدم الاستمرار في قيادة فريق اليد.

أخبار متعلقة
كرة يد - مروة عيد تحصد جائزة أفضل لاعبة في الدوري الفرنسي كرة يد - علي زين ينضم للثنائي المصري في دينامو بوخارست كرة يد - تحديد مواعيد مباريات كأس الأمم الإفريقية بالكامل كرة يد - قرعة ألعاب البحر المتوسط.. مصر وتونس في المجموعة الأولى

وكشف روي لإدارة الزمالك أن اعتذاره لأسباب أسرية خاصة بنجله الذي يدرس في برشلونة مع ضرورة تواجد العائلة هناك العام المقبل.

وأرسل روي رسالة وداعية إلى لاعبي الزمالك يعلن فيها رحيله عن قيادة الفريق الموسم المقبل وتمنى لهم التوفيق.

ويفاضل الزمالك في الوقت الحالي بين مدربين إسبانيين آخرين لقيادة الفريق الموسم المقبل.

أوليفر روي تولى تدريب الزمالك بداية من الموسم الماضي، ليحقق نتائج مميزة مع الفريق.

الزمالك حقق بطولات كأس السوبر الإفريقية مع روي في بداية الموسم عن الموسم قبل الماضي، ثم حقق بطولات الدوري وسوبر الدوري، وكأس الكؤوس الإفريقية.

وحقق الزمالك المركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية بعد الخسارة أمام برشلونة في المباراة الأولى، وخسر نهائي كأس مصر أمام سبورتنج، وكأس السوبر الإفريقي أمام الأهلي.

اقرأ أيضا:

رسالة غامضة من موسيماني

اب وابنه في فريق واحد بالدرجة الرابعة

استبعاد وشيك لأحد منتخبات كأس العالم 2022

كوريا تتحمل قيمة طائرة منتخب مصر

من هو جوهرة ريال مدريد الجديدة

كرة يد الزمالك أوليفير روي
نرشح لكم
كرة سلة - بمشاركة سمعة.. بيروت يهزم الرياضي ومباراة فاصلة لحسم لقب الدوري اللبناني رسالة أشرف صبحي إلى الشوربجي وماذا لو طلب العودة إلى مصر.. وحل مشكلة الجندي حوار في الجول - عمر عصر يتحدث عن صدفة إنجاز طوكيو ومستقبل تنس الطاولة المرعب اسكواش - الشوربجي يفوز في أول مباراة بعلم إنجلترا.. وتأهل ثلاثي مصري ببطولة موريشيوس كرة سلة - إيهاب أمين: عاصم مرعي سيضيف للمنتخب.. ولا يزال أمامنا فرصة للتطور أكثر كرة سلة - عمرو الجندي: أوجوستي هو نجم موسم الأهلي.. والجيل الحالي للمنتخب يستحق إنجازا تنس طاولة - بتروجت يعلن ضم التوأم الهضيبي من الأهلي أحمد مرتضى: أتمنى حل أزمة أنس أسامة وديا من أجل مستقبله.. وحقيقة ضم الأهلي لاعبة الزمالك
أخر الأخبار
تصفيات أمم إفريقيا – السودان تفوز على الكونغو.. والتعادل يحسم مواجهة أوغندا والنيجر 2 دقيقة | الكرة الإفريقية
علام: الفوز على إثيوبيا سيجعل المنتخب أكثر راحة.. ومواجهة كوريا مفيدة 43 دقيقة | الكرة المصرية
الجعايدي يرحل عن الترجي بعد صدمة الكأس 53 دقيقة | الوطن العربي
بركات: لا يجب الحكم على المنتخب بعد مباراة واحدة للجهاز الفني 53 دقيقة | منتخب مصر
تصفيات كأس آسيا – إندونسيا تفوز على الكويت في عقر داره.. وبداية مثالية لـ الأردن ساعة | الوطن العربي
خبر في الجول - أوليفير روي يعتذر عن عدم الاستمرار في قيادة يد الزمالك لأسباب أسرية ساعة | رياضات أخرى
بلجيكا تسحق بولندا بسداسية في دوري الأمم الأوروبية.. وهولندا تخطف فوزا مثيرا أمام ويلز ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - بمشاركة سمعة.. بيروت يهزم الرياضي ومباراة فاصلة لحسم لقب الدوري اللبناني ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حوار ناري من موسيماني: أنا خاسر سيء وأتعرض للإقالة أسبوعيا من الأهلي.. وسبب تخلصي من الفضية 2 تريزيجيه يعوض النني وكريم حافظ أساسي.. ملامح تشكيل مصر أمام غينيا من المران الأخير 3 لحظة فارقة في تاريخ الاسكواش.. محمد الشوربجي يتحول لتمثيل إنجلترا 4 مرتضى لـ في الجول: على مسؤوليتي الشخصية فيوتشر لا يستطيع ضم مهند لاشين