سيراميكا كليوباترا يتعادل وديا أمام طلائع الجيش في عودة صالح جمعة

الأربعاء، 08 يونيو 2022 - 22:09

كتب : FilGoal

الصور من الحساب الرسمي لنادي سيراميكا

تعادل فريقا سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش بدون أهداف، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين على ملعب استاد برج العرب، ضمن استعدادهما لاستئناف مسابقة الدوري العام.

وخاض فريق سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر

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الدفاع: علاء عطا - خالد صبحي - محمود البدري - أحمد محسن

الوسط: محمد توني - كوامي بونسو - صالح جمعة للوسط

الهجوم: شادي حسين - باسم مرسي

بدأ فريق سيراميكا كليوباترا المباراة بضغط هجومي، في حين مال أداء طلائع الجيش للتحفظ الدفاعي، وظهر أكثر من لاعب في سيراميكا كليوباترا بشكل مميز على رأسهم صالح جمعة، الذي خاض مباراة قوية ، بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة التى لحقت به مع نهاية الموسم الماضي بقطع قي وتر أكيليس وفقا للمركز الإعلامي لنادي سيراميكا كليوباترا.

وقبل نهاية الشوط الأول الأول شارك محمد حسن لاعب وسط الفريق بدلا من محمد توني، وأنتهى الشوط الأول للمباراة بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني أشرك أحمد سامي تشكيل آخر مكون من:

حراسة المرمى: محمد كوكو

الدفاع: عبد الله جمعة - عبد الله محمود - وليد عبد المنعم - عبد الرحمن بودي

الوسط: بلال السعيداني - مصطفى بهاء - محمد حسن - ايفانز منساه

الهجوم: وينفول كوبينا - حمزة مجدي

استمر ضغط لاعبي سيراميكا كليوباترا مع بداية الشوط الثاني بنفس الشكل، وحاول لاعبو طلائع الجيش استغلال الهجمات المرتدة، ولكن كوكو ودفاع سيراميكا كليوباترا تصدوا لتلك الهجمات.

وأجرى الجهاز الفني بعض التعديلات على تشكيل الشوط الثاني، إذ شارك محمود نبيل بدلا من محمد حسن، وخروج حمزه مجدي ومشاركة مروان عثمان، وخروج وينفول كوبينا ومشاركة جمال السعيد.

ويذكر أن فريق سيراميكا كليوباترا يخوض معسكر مغلق ببرج العرب من الجمعه الماضية استعدادا للعودة لمباريات الدوري، يوم ١٧ يونيو أمام فريق فاركو.

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