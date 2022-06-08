بوسكيتس: مستعد لتخفيض راتبي.. ولا أعلم موقف بيكيه من العودة للمنتخب

الأربعاء، 08 يونيو 2022 - 22:00

كتب : FilGoal

سيرجيو بوسكيتس، قائد فريق برشلونة

أبدى سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة استعداده لتخفيض راتبه حال طُلب منه ذلك بشكل رسمي.

ويعاني برشلونة من وضع مالي حرج يعيق النادي الكتالوني عن عقد صفقات قوية لتدعيم الفريق.

وتحدث بوسكيتس في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة سويسرا في الجولة الثالثة للمسابقة، الخميس وقال: "أنا دائما على استعداد للمساعدة، لكن يجب أن يخبروني بذلك شخصيا وليس من خلال طرق أخرى لم يقترح علينا أحد شيء".

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وأوضح "القيام بذلك عن طريق الصحافة ليست طريقة جيدة. لا مشكلة لدي كما ذكرت أنا مستعد للمساعدة".

وعن عودة جيرارد بيكيه للمنتخب الإسباني علق " لا أعرف ما إذا كان بيكيه سيعود إلى المنتخب، لم يقرر ذلك حتى الآن".

ودافع لاعب برشلونة عن زميله إيريك جارسيا وقال: "|إيريك سيبقى على طبيعته، هو شخص هادئ ويهتم فقط بما يحدث في غرفة الملابس والملعب. إنه محترف وهذه ضريبة أن تلعب في نادي كبير، هذه هي كرة القدم".

وتعرض إيريك جارسيا مدافع المنتخب الإسباني لانتقادات عديدة بعدما ارتكب خطأ تسبب في هدف التشيك الثاني خلال مباراة منتخب بلاده الماضية بدوري الأمم الأوروبية.

وتمتلك إسبانيا نقطتين في المركز الثالث بالمجموعة الثانية بعد تعادلين أمام البرتغال والتشيك.

وتتصدر البرتغال المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما لم تحصد سويسرا أي نقطة حتى اللحظة بعد تعرضها لهزيمتين.

وتعادلت إسبانيا أمام التشيك في براج بهدفين لكل طرف بعد أن كانت خاسرة حتى الثواني الأخيرة.

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