حوار – وكيلة موسيماني: الأجواء ليست عدائية في الأهلي.. وما يُطلب منه لم يحققه أي مدرب من قبل

شددت مويرا ثلاجالي زوجة ووكيل أعمال بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أن الأجواء والعلاقة بين المدرب وإدارة ناديه ليست عدائية لكنها أوضحت أن هناك بعض الأجواء السلبية التي تحيط به وبجهازه المعاون.

وأجرت وكيلة موسيماني حوارا مطولا مع قناة "نيوز رووم أفريكا" الجنوب إفريقية اليوم الأربعاء وتحدثت فيه عن علاقة المدرب بالنادي ومصيره.

وبدأت مويرا حديثها قائلة: "أعتقد أن الاجتماع بين الإدارة والمدرب شيء طبيعي، لكن هذه أول مرة بالنسبة لنا نرى الإعلان بشكل عام عن الاجتماع مع المدرب وعبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وبسؤالها هل تشعر بالقلق بسبب الاجتماع أجابت "نحن لا نشعر بالقلق حيال الاجتماع وسبب عدم قلقي هو ما حققه المدرب مع الفريق".

وواصلت "فالمدرب خاض 94 مباراة مع الأهلي خلال 20 شهرا ولم يتلق الهزيمة في 88% منهم أعتقد أنه خسر 9 مباريات فقط، المدرب وجهازه المعاون أبلوا بلاء حسنا".

لكن تشير الأرقام إلى أن موسيماني خاض مع الأهلي 102 مباراة فاز في 62 مباراة، وتعادل في 29، وهُزم في 11.

واستكملت وكيلة أعمال موسيماني حديثها قائلة: "الاجتماع تم أمس عبر "زووم" ولكن الكل ارتأى أنه من الأفضل أن يتم الاجتماع وجها لوجه والذي سيحدث يوم السبت المقبل حينما يعود المدرب من المغرب بعد الدورة التدريبية التي يحصل عليها".

وبسؤالها هل الأجواء أصبحت أكثر عدائية في الأهلي مع المدرب عقب تجديد تعاقده حتى عام 2024 وهل تم إتمام كل شيء يخص التجديد أجابت "العقد تم إتمامه منذ التوقيع عليه في شهر مارس الماضي وتم الإعلان عنه عبر موقع النادي الرسمي وكذلك أعلنا عنه عبر الشركة المختصة بإدارة أعمال المدرب".

وواصلت "لن أقول إن الأجواء أصبحت أكثر عدائية فالأهلي نادي كبير هم يحترمون المدرب ونحن نشعر بالتواضع لإعطاء موسيماني فرصة تدريب ناد بذلك الحجم والكل سعيد لقدرة المدرب وجهازه المعاون على تحقيق الإنجازات التي حققوها سويا".

واستدركت مويرا "لكن ما رأيته بشكل شخصي هو الكثير من السلبية وليس من كل مسؤولي الأهلي والإعلام وأساطيره لكن هناك بعض السلبية من بعض وسائل الإعلام واللاعبين السابقين والمقدمين والمشجعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وشددت "نعم من الطبيعي ألا يحب الجميع ما تفعله ولكن بالنسبة لنا القلق الوحيد هو الدفع بالقول إن المدرب ليس مفيدا وليس جيدا فيما يقوم به رغم أن الأرقام تتحدث عن نفسها".

وأكملت "المدرب في النادي منذ 20 شهرا وفاز بـ7 ألقاب ولم يخسر سوى 9 مرات من 94 مباراة، لذا فالنتائج تتحدث عن نفسها وهذا أداء جيد، لن يتفق الجميع على طريقته في اللعب أو الأداء هذا واضح لكن النتائج تتحدث عن نفسها".

وأكملت "لذا أعتقد أن الضغط بالنسبة للمدرب وجهازه المعاون يأتي من أن كل مباراة تشكل ضغطا كبيرا عليهم وأنه متوقع منهم أن يحققوا الفوز في كل مباراة، وهذا أعتقد أنه لا يوجد أي مدرب في العالم حققه أن يفوز في كل مباراة يخوضها".

وشددت مرة أخرى "لكن بالنسبة لنا نعتقد أن المدرب وجهازه المعاون قاموا بعمل جيد".

وبسؤالها عن صحة ما أثير حول طلب الأهلي رحيل مدرب الأحمال كابيلو رانجواجا أجابت "لا أعرف صحة تلك الأنباء لقد رأيت الأمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لذا أفضل الانتظار لاجتماع يوم السبت وبعد ذلك يمكن الحديث عن الأمر".

وعن هل يشعر موسيماني بالأمان في منصبه أجابت "لن أقول يشعر بالأمان من عدمه بل سأقول إنه يشعر إنه قدم كل شيء ممكن لديه من أجل النادي، لذا الحديث عن الأمان أو عدم الأمان شيء آخر".

وواصلت "لكن يجب علينا احترام النادي إن كان النادي يرى أنه يجب استبدال كابيلو أو الفريق المعاون لوجهة نظرهم أنهم ليسوا جيدين بما يكفي فسيبلغون المدرب ومن ثم نتناقش كفريق إدارة أعمال المدرب معه ونرى كيف ستسير الأمور وفقا لذلك سواء بالموافقة من عدمها".

واستدركت مويرا وأتمت حديثها قائلة: "لكنني لا أريد الحديث عن الأمر كما قلت أفضل الانتظار لاجتماع يوم السبت ونرى وجهة النظر لكن علينا احترام وجهة نظر النادي واحترام النادي الكبير وأن نظهر الاحترام لإعطائنا الفرصة للمساهمة في تاريخ النادي وكسر الحدود كأفارقة من جنوب إفريقيا رغم أن الفرصة لم تكن متواجدة من قبل وأن نؤكد أن المدرب أبلى بلاء حسنا في الـ20 شهرا الأخيرة".

وعقد الأهلي أمس اجتماعا مع المدير الفني عن طريق تطبيق "زووم" في وجود محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وحضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، برئاسة ياسين منصور، وحسام غالي عضو مجلس إدارة النادي، ولجنة التخطيط التي تضم كلًّا من محسن صالح وزكريا ناصف.

وسيكون هناك اجتماع آخر عقب وصوله لاستكمال المناقشات استعدادا للمرحلة القادمة.

ويلعب الأهلي يوم 12 يونيو الجاري ضد المصري بالسلوم في دور الـ32 لكأس مصر.

ثم يواجه إيسترن كومباني يوم 15 من الشهر ذاته، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ14 للدوري المصري.

وخلال رحلته مع الأهلي توج موسيماني بلقبين لدوري أبطال إفريقيا ومثلهما للسوبر الإفريقي.

كما توج بلقب لكأس مصر والسوبر المصري والدوري المصري.

وظفر موسيماني مع الأهلي ببرونزيتين لكأس العالم للأندية مرتين على التوالي.

اقرأ أيضا:

رسالة غامضة من موسيماني

اب وابنه في فريق واحد بالدرجة الرابعة

استبعاد وشيك لأحد منتخبات كأس العالم 2022

كوريا تتحمل قيمة طائرة منتخب مصر

من هو جوهرة ريال مدريد الجديدة