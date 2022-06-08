الإسماعيلي يتعادل وديا مع الداخلية

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، مع الداخلية بهدف لكل منهما في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم على أحد ملاعب القاهرة، ضمن برنامج الإستعداد لإستئناف مشوار الفريق ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة والدوري المصري.

وسجل هدف فوز الإسماعيلي في المباراة اللاعب محمد الشامي.

لعب الإسماعيلي بتشكيل ضم محمد فوزي فى حراسة المرمي وعصام صبحي ومحمد هاشم ومحمد نصر ومحمد دسوقي فى خط الدفاع، ومحمد مخلوف ومحمد بن خماسة ومحمد عادل فى خط الوسط، وأحمد مدبولي ووجيه عبد الحكيم ومحمد الشامي فى خط الهجوم.

وفى الشوط الثاني دفع حمزة الجمل المدير الفني للدراويش بكل من محمد بيومي وعماد حمدي وعمر الوحش وسايكو كونتيه ومحمد عبد السميع ودييجو فرناندو، على أن يخوض باقي اللاعبين مباراة الفريق الثانية غدًا أمام البنك الأهلي.

ويحرص حمزة الجمل المدير الفني وجهازه المعاون على الإستفادة من المباريات التجريبية في تحقيق مزيد من التفاهم والترابط والانسجام بين كافة اللاعبين إلى جانب تجهيز اللاعبين العائدين من الإصابات وتجربة أكثر من لاعب في مراكز مختلفة.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة من 20 مباراة.

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