رئيس فرنسا يتحدث عن قرار مبابي وحقيقة تواصله مع زيدان

تحدث إيمانويل ماكرون رئيس دولة فرنسا عن قرار كيليان مبابي بالاستقرار في باريس سان جيرمان بدلا من الرحيل إلى ريال مدريد وتأثير ذلك على الرياضة الفرنسية.

ونفى ماكرون اتصاله بالمدرب الفرنسي زين الدين زيدان لقيادة باريس سان جيرمان.

وقال ماكرون في تصريحات لراديو مونت كارلو: "كان هناك نقص في البنية التحتية الرياضية ونحن بحلول أولمبياد 2024 في باريس لافتتاح 5000 ملعبا".

وأضاف الرئيس الفرنسي "افتتحنا ملاعب كرة سلة وكرة قدم وكرة يد وصالات رقص وحمامات سباحة والعديد من المرافق الأخرى".

وبسؤاله عن التحدث مع كيليان مبابي كما صرح اللاعب قال: "تمكنت من التواصل معه لكن مبابي اتخذ قراره بنفسه، هو ناضج جدا ويبني حياته المهنية بالكثير من الشعور بالمسؤولية".

وعن تواصله مع زيدان كشف الرئيس الفرنسي "لم أتحدث معه لكنني معجب به كلاعب وكمدرب".

وشدد "بالطبع نريد شخصا مثله في الدوري الفرنسي، فأن يكون لدينا رياضي ومدرب من هذه الموهبة ويكون قادرا على تحقيق ثلاث بطولات دوري أبطال، فنحن نطمح لشخص مثله كثيرا لأنديتنا".

وتابع "أتمنى أن يكون تأثير الدوري الفرنسي عظيما وأن يأتي لتدريب ناد فرنسي كبير، سيكون ذلك رائعا".

وواصل ماكرون "من دوري أن أقول إن فرنسا دولة عظيمة للرياضة وكرة القدم وهناك جماهير كبيرة تحب هذه الرياضة ومن المهم بالنسبة لنا أن نكون الأفضل".

وبالحديث عن حالات الشغب في الملاعب الفرنسية الفترة الأخيرة قال الرئيس الفرنسي: "أعتقد أن الشفافية مهمة للغاية ويمكننا أن نتحسن وهذا ما سيفعله وزير الرياضة والداخلية ورئيس الوزراء وسيتم إعداد التقارير اللازمة والتواصل مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لرسم كل النتائج المترتبة على ما شاهدناه".

وأضاف "بشكل عام هذا هو الدرس الذي نرغب في استخلاصه من كل ما شاهدنا في السنوات الأخيرة، الرياضة نظام رائع مفيد للجسم والعقل ويجب إخراج العنف منه".

واختتم ماكرون تصريحاته "علينا الاستعداد حتى لا يكون هناك مكان للعنف خارج الملعب وفي الأحداث الكبرى".

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