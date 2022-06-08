استعدادا لمواجهة إثيوبيا.. منتخب مصر يخوض مرانه الأول في مالاوي
الأربعاء، 08 يونيو 2022 - 20:48
كتب : FilGoal
خاض منتخب مصر مرانه الأول في مالاوي استعدادا لمواجهة إثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.
وبدأ المران بتدريبات بدنية وأداء بعض الجمل الفنية ثم تقسيمة أشرف عليها إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب.
ويغيب عن منتخب مصر أمام إثيوبيا كل من محمد صلاح وتريزيجيه ومحمد النني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم للإصابة.
ويلعب منتخب مصر ضد إثيوبيا في الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار، في المباراة التي تقام في مالاوي مساء غدا الخميس.
وفاز منتخب مصر في المباراة الأولى على غينيا بهدف دون رد سجله مصطفى محمد.
وخسر منتخب إثيوبيا أمام ملاوي بهدفين لهدف.
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