تقرير: مباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري الإيطالي في حالة التعادل

تسعى رابطة الدوري الإيطالي لتغيير طريقة حسم الفائز بلقب البطولة في حالة تساوي فريقين في عدد النقاط.

وطلبت رابطة الدوري الإيطالي من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، تطبيق نظام المباراة الفاصلة لتحسم المنافسة بين فريقين على لقب البطولة. وفقا لما ذكرته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت".

وكان نظام حسم لقب الدوري الإيطالي في حالة تساوي فريقين في عدد النقاط هو النظر للمواجهات المباشرة بينهما.

وتوج نادي ميلان بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي 2021/2022 ليستعيد اللقب بعد غياب 11 سنة.

جاء ذلك بعد منافسة شرسة وطويلة مع غريمه التقليدي إنتر.

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