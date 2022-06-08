تقرير: مباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري الإيطالي في حالة التعادل

الأربعاء، 08 يونيو 2022 - 20:34

كتب : FilGoal

لاعبو ميلان يحتفلون بالتتويج بالدوري الإيطالي

تسعى رابطة الدوري الإيطالي لتغيير طريقة حسم الفائز بلقب البطولة في حالة تساوي فريقين في عدد النقاط.

وطلبت رابطة الدوري الإيطالي من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، تطبيق نظام المباراة الفاصلة لتحسم المنافسة بين فريقين على لقب البطولة. وفقا لما ذكرته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت".

وكان نظام حسم لقب الدوري الإيطالي في حالة تساوي فريقين في عدد النقاط هو النظر للمواجهات المباشرة بينهما.

أخبار متعلقة
لابورتا: برشلونة سيعود قوي.. ولم نكن قادرين على دفع مرتبات الموظفين الجزائر تبتعد بالصدارة بثنائية أمام تنزانيا في تصفيات أمم إفريقيا تقرير: اجتماع إيجابي بين ممثلي ديبالا ورئيس إنتر.. وإعلان الانضمام يقترب

وتوج نادي ميلان بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي 2021/2022 ليستعيد اللقب بعد غياب 11 سنة.

جاء ذلك بعد منافسة شرسة وطويلة مع غريمه التقليدي إنتر.

اقرأ أيضا:

رسالة غامضة من موسيماني

اب وابنه في فريق واحد بالدرجة الرابعة

استبعاد وشيك لأحد منتخبات كأس العالم 2022

كوريا تتحمل قيمة طائرة منتخب مصر

من هو جوهرة ريال مدريد الجديدة

الدوري الإيطالي ميلان إنتر ميلان
نرشح لكم
رئيس فرنسا يتحدث عن قرار مبابي وحقيقة تواصله مع زيدان وكيل بيل: لا أملك رقم رئيس خيتافي لابورتا: برشلونة سيعود قوي.. ولم نكن قادرين على دفع مرتبات الموظفين تقرير: اجتماع إيجابي بين ممثلي ديبالا ورئيس إنتر.. وإعلان الانضمام يقترب لويس إنريكي: لا أرى مدافعين أفضل من جارسيا.. وبعض اللاعبين يثيرون الصحفيين جنسيا تشكيل بلجيكا - هازارد ودي بروين يقودان الهجوم أمام بولندا تقرير: شكرينار الهدف القادم لـ باريس سان جيرمان 300 ألف طلب متأخر.. كيف تهدد جنسية فينيسيوس سوق انتقالات ريال مدريد
أخر الأخبار
حوار – وكيلة موسيماني: الأجواء ليست عدائية في الأهلي.. وما يُطلب منه لم يحققه أي مدرب من قبل 12 دقيقة | الكرة المصرية
الإسماعيلي يتعادل وديا مع الداخلية 13 دقيقة | الكرة المصرية
رئيس فرنسا يتحدث عن قرار مبابي وحقيقة تواصله مع زيدان 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
استعدادا لمواجهة إثيوبيا.. منتخب مصر يخوض مرانه الأول في مالاوي 50 دقيقة | منتخب مصر
وكيل بيل: لا أملك رقم رئيس خيتافي 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: مباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري الإيطالي في حالة التعادل ساعة | الكرة الأوروبية
لابورتا: برشلونة سيعود قوي.. ولم نكن قادرين على دفع مرتبات الموظفين ساعة | الكرة الأوروبية
الجزائر تبتعد بالصدارة بثنائية أمام تنزانيا في تصفيات أمم إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حوار ناري من موسيماني: أنا خاسر سيء وأتعرض للإقالة أسبوعيا من الأهلي.. وسبب تخلصي من الفضية 2 تريزيجيه يعوض النني وكريم حافظ أساسي.. ملامح تشكيل مصر أمام غينيا من المران الأخير 3 لحظة فارقة في تاريخ الاسكواش.. محمد الشوربجي يتحول لتمثيل إنجلترا 4 مرتضى لـ في الجول: على مسؤوليتي الشخصية فيوتشر لا يستطيع ضم مهند لاشين