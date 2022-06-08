لويس إنريكي: لا أرى مدافعين أفضل من جارسيا.. وبعض اللاعبين يثيرون الصحفيين جنسيا

دافع لويس إنريكي مارتينيز المدير الفني لـ منتخب إسبانيا، عن لاعبه إيريك جارسيا بعد أخطائه المتكررة.

وارتكب جارسيا خطأ تسبب في هدف التشيك الثاني خلال مباراة إسبانيا الماضية بدوري الأمم الأوروبية.

وتحدث لويس إنريكي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة سويسرا في الجولة الثالثة للمسابقة غدًا الخميس.

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هل سيشارك أنسو فاتي؟

سأكرر ما قلته: سنتعامل بكثير من الحرص والصبر. رأيي الشخصي أنه يتحسّن خلال التدريبات ويكتسب نسق المنافسة. ولكن حتى أنا لا أستطيع القول إن كان سيتواجد في قائمة المنضمين للمباراة المقبلة. لا يوجد أي شك في جودته، ولكن يجب التروي معه.

لعبت بتشكيلين مختلفين تمامًا في أول مباراتين، فماذا ستفعل غدًا؟

سترون غدًا. سأتخذ القرار، هذه المنافسة قصيرة ويجب أن نفوز بالمباراة المقبلة حتى نتأهل لاحقًا للمرحلة النهائية. لكن لدي فكرة عامة عما سأفعله.

كيف رأيت المباراة أمام التشيك؟

نحن محكومون بما نراه في أرض الملعب، أؤكد أنها كانت مباراة مُعقّدة، لكننا قدّمنا أكثر من منافسنا لأجل تحقيق الفوز.

ما رأيك في المباراة التي قدّمها إيريك جارسيا؟ هل تتفهم الانتقادات التي يتلقاها؟

ماذا يمكن أن أقول ويكون إيجابيًا ولا يخلق جدلًا! لو كنت لاعبًا محترفًا فيجب أن تكون مستعدًا لكل شيء. هناك لاعبون يثيرون الصحفيين جنسيًا. جارسيا ارتكب خطأ، ولكن هذا سيجعله أقوى. وطالما ظل على هذا المستوى فإنه سيظل ينضم إلى المنتخب. إنه شخص صلب. لو تواجد مدافعين أفضل منه فإنه لن ينضم، ولكن لأني لا أرى أفضل منه فإنه ينضم.

هل ترى أن اللاعبين مجهدون؟

أنا الأكثر إرهاقًا بينهم، لم أر أي بوادر إرهاق، أنا مرهق أكثر منهم. إنها مجموعة يسهل إدارتها.

هل أنت في حاجة إلى التحدث مع إيريك جارسيا أم ليس هناك ضرورة من ذلك؟

سأعطيك فرصة طرح سؤال آخر، لأن إجابتي على هذا السؤال قلتها بالفعل.

هل لاحظت عدم اتزان في اللاعبين أصحاب المستقبل غير الواضح؟

لا، لا أعرف من الأساس أي اللاعبين تنتهي عقودهم، سيقدرون على تحديد مستقبلهم، وسيمرون بهذا الموقف مرات قليلة خلال مسيرتهم. خلال مسيرتي مررت بهذا الموقف مرة واحدة. لا أعرف حتى من هم.

قُلت إن بيدري حالة خاصة لكنه يذكرك بـ أندريس إنيستا. وكذلك قُلت إن جافي حالة خاصة، فهل يذكرك بأحد؟

إنه سؤال جيد للغاية. بيدري يمتلك أسلوب إنيستا، يبدو وكأنهما يرقصان. أمّا جافي فأصمم أنكم لا تعرفونه، ولا تعرفون كيف ينهي الهجمات أو يلعب الكرة برأسه. هناك لاعبون أفضل وأسوأ منه. لا يزال صغيرًا، لكنه مشروع، لا أرى أي لاعب يشبهه من الماضي.

هل هناك طريقة لتحسين الضغط؟

إنه سؤال آخر رائع لأن بالنسبة لي أمام التشيك كانت أسوأ مباراة ضغط فيها المهاجمون. خلقوا أمامنا 3 فرص فقط، لكن ضغطنا العالي فشل. لو لم نضغط فإننا نكون عُرضة للخطر لأننا لا نفوز بالصراعات الثنائية، نحن أفضل بكثير ككتلة جماعية. ولكن رغم كل ذلك، استحققنا نتيجة أفضل.

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وتمتلك إسبانيا نقطتين في المركز الثالث بالمجموعة الثانية بعد تعادلين أمام البرتغال والتشيك.

وتتصدر البرتغال المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما لم تحصد سويسرا أي نقطة حتى اللحظة بعد تعرضها لهزيمتين.

وتعادلت إسبانيا أمام التشيك في براج بهدفين لكل طرف بعد أن كانت خاسرة حتى الثواني الأخيرة.

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