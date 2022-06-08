فيران توريس: ريال مدريد حاول ضمي 4 مرات

الأربعاء، 08 يونيو 2022 - 12:05

كتب : FilGoal

فيران توريس - برشلونة - نابولي

كشف فيران توريس مهاجم برشلونة أن ريال مدريد حاول ضمه في 4 مناسبات من قبل حين كان ناشئا.

توريس انضم لبرشلونة في يناير 2021 قادما من مانشستر سيتي.

وقال توريس في تصريحات لإذاعة كوبي "كان بإمكاني البقاء في مانشستر سيتي للفوز بالعديد من الألقاب، لكنني أردت تحديا جديدا".

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وأضاف "التوقيع لبرشلونة هو شرف بحد ذاته، ولكن عندما يتصل بك برشلونة، لا يتطلب الأمر منك الكثير من التفكير".

وسجل توريس 7 أهداف مع برشلونة خلال 26 مباراة لعبها بقميص البلوجرانا.

وتابع "عندما كنت أصغر سنا، رفضت العديد من العروض من ريال مدريد لأنني شعرت أن هذا ليس الوقت المناسب".

وأكمل "أعتقد أنهم حاولوا 4 مرات. كانت آخر مرة في عام 2018".

قبل انتقاله لصفوف مانشستر سيتي تدرج توريس في أكاديمية فالنسيا حتى وصل للفريق الأول.

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