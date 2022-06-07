المدير التنفيذي لـ ألميريا: لا نستهدف التعاقد مع لاعبين من الدوري المصري أو السعودي

كشف محمد جمال العاصي المدير التنفيذي لنادي ألميريا الإسباني أن النادي لا يستهدف التعاقد مع لاعبين من الدوري المصري أو السعودي مشيرا إلى أن بداية غلاء الأسعار في مصر لم يكن نادي بيراميدز.

وتأهل ألميريا إلى دوري الدرجة الأولى لأول مرة منذ موسم 2014/2015 وبعد موسمين من الفشل في التأهل من خلال الملحق النهائي.

وقال محمد جمال العاصي في تصريحات لقناة صدى البلد: "لا يوجد لاعبين من الدوري المصري أو السعودي مع ألميريا في الدوري الإسباني الموسم المقبل".

وأضاف "تأهل ألميريا للدوري الإسباني تحقق ضمن الظروف الصعبة، حاولنا في أكثر من موسم قبل أن ننجح أخيرا".

وواصل "لا نغلق الباب أمام بيع أي لاعب ولدينا عروض لعديد اللاعبين، منذ عامين قمنا ببيع داروين نونيز والآن أصبح حديث العالم والنادي له 20% نسبة من إعادة بيعه. نستهدف الصفقات التي تستطيع مساعدة النادي سريعا في أوروبا".

واستكمل "الأسعار في مصر أكبر في بعض الأوقات مقارنة بأوروبا وسبب ارتفاع الأسعار ليس بيراميدز كما يقال ولكن البداية كانت من صفقة انتقال صلاح محسن إلى الأهلي مقابل 42 مليون جنيه".

وأتم "تقليل الأجانب لن يفيد، يجب أن يزداد عدد الأجانب ونزيد المنافسة ويكون هناك دوري ممتاز قوي ودوري درجة ثانية قوي".

وأوضح تركي آل الشيخ مالك ألميريا في وقت سابق حقيقة الحديث عن التعاقد مع لاعبين عرب في النادي. (طالع التفاصيل)

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