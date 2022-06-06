الإمارات تستضيف السوبر المصري للموسمين الماضي والحالي

الإثنين، 06 يونيو 2022 - 21:27

كتب : بسام أبو بكر

التوقيع على بروتوكول إقامة السوبر المصري في الإمارات

وقعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة بريزنتيشن سبورتس، بروتوكولا للتعاون مع مجلس أبو ظبى الرياضى، لإقامة مباراتى كأس السوبر المحلى المصرى للموسم الماضى 2020 -2021 ، والموسم الحالي 2021 -2022 بدولة الإمارات.

وعُقد اليوم الإثنين، اجتماعا موسعا بحضور حسن عبدالله رئيس مجلس إدارة و العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسيف الوزيري رئيس مجلس إدارة و العضو المنتدب لشركة پريزنتيشن سپورتس و شركة إستادات للاستثمار الرياضي، ومحمد يحيي لطفي نائب رئيس مجلس إدارة و العضو المنتدب لشركة بريزنتيشن سپورتس، وجمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري ونائبه خالد الدرندلي وحازم إمام ومحمد بركات عضوا المجلس ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد.

وتواجد من الجانب الإماراتى عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسهيل عبد الله العريفى مدير تنفيذ قطاع الفعاليات بمجلس أبو ظبى الرياضي ومحمد عبد الله الظاهرى الأمين العام لإتحاد الإمارات لكرة القدم، وناصر يوسف الزعابى مدير مكتب الإتصال بمجلس أبو ظبى الرياضى وعبد الرحيم حسن الزرعونى مدير مكتب الأمين العام بمجلس أبو ظبى الرياضى.

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وتعهد الجانب الإماراتى بتنظيم رائع لبطولتى كأس السوبر المحلى المصرى، نظرا لقيمتها الكبيرة من الناحية الفنية والجماهيرية والاعلامية والتسويقية، بما يدعم العلاقات التاريخية والراوبط المصيرية بين الامارات ومصر، ويعزز مسيرة وخطط العمل المتواصلة والاجندة الحافلة والجهود المشتركة الداعمة لتجسيد التنمية والنماء بالحركة الرياضية بين البلدين.

كما أعرب مسئولو مجلس أبو ظبى الرياضى عن سعادتهم الغامرة باحتضان كأس السوبر المصري مجددا والذي سيكون امتدادا رائعا لحضور الكرة المصرية بنجومها واعلامها وجماهيرها على أرض الامارات التي تستقبل وترحب بالجميع بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها التجارب الماضية والمكتسبات المهمة، من حيث التجمع الشبابي المصري والمؤازرة الجماهيرية المصرية الكبيرة على أرض الامارات، مؤكدين أن مجلس أبوظبي الرياضي حريص على تسخير كافة الامكانيات لتحقيق النجاح التنظيمي لمباراة كأس السوبر المصري ، والعمل على تعزيز السمعة المرموقة التي تحظى بها الفعاليات الكبرى.

وفاز الزمالك بلقب الدوري في الموسم الماضي وصعد لنهائي الكأس عن نفس الموسم.

ويلعب الأهلي مع بيراميدز في ربع نهائي كأس الموسم الماضي على أن يواجه الفائز منهما بتروجيت في نصف النهائي.

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