مران منتخب مصر - تدريبات تأهيلية وعودة الشناوي قبل السفر إلى مالاوي

الإثنين، 06 يونيو 2022 - 22:47

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر

أدى منتخب مصر تدريبه الأخير على استاد القاهرة تحت قيادة إيهاب جلال قبل السفر لمواجهة إثيوبيا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا في الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وشهد التدريب اكتفاء اللاعبون الذين شاركوا في مباراة غينيا بالقيام بجلسات استشفائية، بينما أدى باقي اللاعبين تدريبات بدنية.

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وعاد محمد الشناوي حارس منتخب مصر إلى التدريبات بعد شفاؤه من فيروس كورونا والذي غاب بسببه عن مباراة غينيا.

وشهد المران حضور محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وتستعد بعثة منتخب مصر للسفر إلى مالاوي ظهر غدا الثلاثاء لمواجهة إثيوبيا.

وقرر الاتحاد الإفريق نثل مباريات إثيوبيا إلى مالاوي بسبب عدم صلاحية ملعب إثيوبيا لإقامة المباريات عليه.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز في المباراة الاولى على غانا بهدف دون مقابل سجله مصطفى محمد في المباراة الاولى تحت قيادة إيهاب جلال كمدرب.

على الجانب الآخر، خسر منتخب إثيوبيا أمام مالاوي بهدفين مقابل هدف واحد.

وتضم المجموعة الرابعة في التصفيات كل من مصر وإثيوبيا ومالاوي وغينيا.

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