اسكواش - رئيس الاتحاد: الشوربجي رفض اللعب لمنتخب مصر طوال 5 سنوات

كشف عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن رفض محمد الشوربجي اللعب لمنتخب مصر طوال السنوات الماضية.

وقال خليفة عبر قناة الحدث اليوم: "الشوربجي الآن عمره 31 عاما وترك مصر وهو في سن الرابعة عشر، وتعلم الاسكواش في سموحة وتدرب وأصبح بطلا للجمهورية وهو مع سموحة وبعد ذلك سافر وعاش في الخارج لمدة 15 عاما".

وواصل "الشوربجي الآن أصبح لاعبا محترفا ويرغب في إكمال مسيرته في الخارج وهو من الشباب التي ترغب في المعيشة خارج مصر".

وأكمل "لا أستطيع حساب الشوربجي على ما يقوله لأنني إذا حاسبته على ذلك سوف أنشر له الكثير من المستندات وما حصل عليه من مكافآت وكيف كان يسافر على حساب الدولة".

وأشار "عندما أصبح الشوربجي لاعبا محترفا بدأ يكسب الأموال من البطولات التي يفوز بها وأي لاعب اسكواش محترف يكسب مبالغ طائلة ويستطيع من خلالها المعيشة بشكل جيد جدا".

وتعجب "الشوربجي يتحدث عن المنظومة المصرية في الاسكواش، كيف ذلك وأول 10 لاعبين في التصنيف بينهم 6 مصريين".

وتابع "مروان شقيق محمد الشوربجي يرغب في أن يعيش في مصر عكس شقيقه الذي يحب العيشة في الخارج".

وأتم تصريحاته "طلبت محمد الشوربجي للعب باسم منتخب مصر طوال 5 سنوات ورفض ذلك، والقانون يتيح لأي لاعب اللعب لمنتخب آخر بشرط ألا يكون لعب لمنتخب بلاده الأصلي لمدة 5 سنوات".

وأعلن الاتحاد الإنجليزي للاسكواش بشكل رسمي خوض محمد الشوربجي منافسات البطولات الدولية المقبلة كلاعب إنجليزي. (تفاصيل من هنا)

وأعلن نادي هليوبوليس فسخ تعاقده مع الشوربجي في بيان رسمي. (طالع التفاصيل)

ويصبح الشوربجي لاعبا إنجليزيا بداية من البطولة المقبلة والتي تقام في موريشيوس من 7 إلى 11 يونيو الجاري لتكون منافسات الجونة المفتوحة للاسكواش أخر بطولاته كلاعب مصري.

ومن المقرر أن يشارك محمد الشوربجي في بطولة بريطانيا المحلية في الفترة من 13 إلى 18 يونيو الجاري بمدينة مانشستر.

ويبلغ الشوربجي من العمر 31 عاما وبدأ مسيرته الاحترافية في 2006 وخاض منذ ذلك التوقيت 178 بطولة دولية.

ونجح الشوربجي في تحقيق لقب 44 بطولة دولية من 71 نهائي وصل إليه ليصبح أكثر اللاعبين المصريين تحقيقا للألقاب في رياضة الاسكواش.

وسبق لمحمد الشوربجي التتويج بلقب بطولة العالم مرة واحدة في 2017 بينما حل وصيفا ثلاث مرات.

وحصل الشوربجي على العديد من البطولات الكبرى خلال مسيرته إذ حقق لقب بريطانيا المفتوحة ثلاث مرات وبنفس الرصيد حقق بطولة أمريكا المفتوحة وبطولة الأبطال.

ويعتبر محمد الشوربجي خامس أكثر اللاعبين تصدرا للتصنيف العالمي للعبة برصيد 50 شهرا والمصري الأكثر تصدرا لقمة التصنيف.

وكان أغسطس 2021 أخر مرة تصدر فيها محمد الشوربجي التصنيف العالمي للاسكواش ويفصله 9 أشهر عن المركز الرابع و10 عن المركز الثالث.

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