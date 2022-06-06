رئيس إنبي: فييرا جاء لتنفيذ مشروعنا الطموح

شدد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي على أن اختيار جورفان فييرا لتدريب الفريق جاء لتنفيذ المشروع الذي وضعه مجلس الإدارة.

وقال الشريعي في المؤتمر الصحفي لتقديم فييرا: "فييرا جاء من أجل تنفيذ مشروع طموح وله رؤية متعددة الجوانب وضعها النادي".

وأضاف "تلقينا الكثير من السير الذاتية لمختلف المدربين لاختيار أحدهم بعد رحيل حلمي طولان، ولكن بعد دراسة جيدة تم الاستقرار على فييرا لما يملكه من خبرات كبيرة في مجال التدريب".

من جانبه قال فييرا: "أتابع الدوري المصري جيدا وأعرف عنه الكثير".

وأتم تصريحاته "سأعمل أنا وجهازي المعاون على تنفيذ استراتيجية النادي والربط الكامل بين الفريق الأول وقطاع الناشئين للاستفادة من كافة المواهب".

وأعلن إنبي تعيين البرتغالي جورفان فييرا مدربا للفريق لمدة موسم ونصف.

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