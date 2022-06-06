رئيس إنبي: فييرا جاء لتنفيذ مشروعنا الطموح

الإثنين، 06 يونيو 2022 - 22:27

كتب : بسام أبوبكر

جورفان فييرا - مدرب إنبي

شدد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي على أن اختيار جورفان فييرا لتدريب الفريق جاء لتنفيذ المشروع الذي وضعه مجلس الإدارة.

وقال الشريعي في المؤتمر الصحفي لتقديم فييرا: "فييرا جاء من أجل تنفيذ مشروع طموح وله رؤية متعددة الجوانب وضعها النادي".

وأضاف "تلقينا الكثير من السير الذاتية لمختلف المدربين لاختيار أحدهم بعد رحيل حلمي طولان، ولكن بعد دراسة جيدة تم الاستقرار على فييرا لما يملكه من خبرات كبيرة في مجال التدريب".

أخبار متعلقة
خبر في الجول - الأهلي يواجه الدفاع الجوي وديا استدعاء أحمد رفعت وباهر المحمدي لمنتخب مصر بيراميدز يفوز على اتحاد جدة وديا

من جانبه قال فييرا: "أتابع الدوري المصري جيدا وأعرف عنه الكثير".

وأتم تصريحاته "سأعمل أنا وجهازي المعاون على تنفيذ استراتيجية النادي والربط الكامل بين الفريق الأول وقطاع الناشئين للاستفادة من كافة المواهب".

وأعلن إنبي تعيين البرتغالي جورفان فييرا مدربا للفريق لمدة موسم ونصف.

اقرأ أيضا

استدعاء مدافع الإسماعيلي لمنتخب مصر

الكشف عن مكان إقامة السوبر المصري

الشوربجي يفسر أسباب تمثيله لإنجلترا

رئيس اتحاد الاسكواش يرد على الشوربجي

أغلى 10 لاعبين في العالم

إنبي فييرا الدوري المصري
نرشح لكم
فتح الله: رمضان صبحي لا يرغب في الرحيل.. ولم يتم طرح اسم بنشرقي في بيراميدز شوبير: رغبة مهند لاشين حسمت انتقاله إلى فيوتشر.. ولن نبيع أي لاعب اتحاد الكرة: الأهلي لم يطلب تنظيم نهائي دوري الأبطال.. وما قيل عن أبو ريدة "عيب" فييرا: سعيد بالعودة لوطني الثاني.. وراض عن أداء اللاعبين في التدريب الأول رئيس أسوان يكشف لـ في الجول أسباب تعيين هيثم عرابي مديرا رياضيا للنادي اتحاد الكرة: هكذا سيقام السوبر في الإمارات.. وتم تحديد حكام مباراة القمة مرتضى لـ في الجول: على مسؤوليتي الشخصية فيوتشر لا يستطيع ضم مهند لاشين فيوتشر يتعاقد مع مهند لاشين
أخر الأخبار
وزير الرياضة: عدم تكريم صلاح في المطار؟ لم يخبرنا بموعد وصوله.. وقرار الشوربجي غير مقبول ساعة | منتخب مصر
فتح الله: رمضان صبحي لا يرغب في الرحيل.. ولم يتم طرح اسم بنشرقي في بيراميدز ساعة | الكرة المصرية
شوبير: رغبة مهند لاشين حسمت انتقاله إلى فيوتشر.. ولن نبيع أي لاعب 2 ساعة | الكرة المصرية
المدير التنفيذي لـ ألميريا: لا نستهدف التعاقد مع لاعبين من الدوري المصري أو السعودي 2 ساعة | الدوري الإسباني
اتحاد الكرة: الأهلي لم يطلب تنظيم نهائي دوري الأبطال.. وما قيل عن أبو ريدة "عيب" 2 ساعة | الكرة المصرية
فييرا: سعيد بالعودة لوطني الثاني.. وراض عن أداء اللاعبين في التدريب الأول 2 ساعة | الكرة المصرية
حازم إمام: صلاح يعلم دوره جيدا كفائد لـ منتخب مصر.. وهذا موقف النني وتريزيجيه 2 ساعة | منتخب مصر
رئيس أسوان يكشف لـ في الجول أسباب تعيين هيثم عرابي مديرا رياضيا للنادي 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - 7 من الأهلي ومحترف يكملون اختيارات إيهاب جلال 2 كواليس مفاوضات صلاح وليفربول - راتب مفاجئ ومدة التعاقد.. ورغبة الاستمرار في إنجلترا 3 فوزي لقجع: عصر الاحتكار والفساد في إفريقيا انتهى.. كان لابد أن يكون النهائي مغربيا خالصا 4 خبر في الجول - الكواليس الكاملة لمفاوضات انتقال رباعي سيدات طائرة الأهلي إلى الزمالك