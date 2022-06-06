بسبب انقطاع الكهرباء.. تأخر انطلاق مباراة النمسا والدنمارك لمدة 90 دقيقة

تأخر انطلاق مباراة النسما والدنمارك بسبب انقطاع الكهرباء عن الملعب.

ويلتقي منتخب النمسا مع الدنمارك في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية على ملعب إيرنست هابيل في النمسا.

المباراة والتي كان من المقرر لها أن تبدأ في تمام الساعة 8:45 بتوقيت مصر تأخرت بسبب وجود انقطاع في القطاع الثاني في فيينا.

حساب منتخب النمسا أشار إلى وجود انقطاع في الكهرباء في عدة مناطق في الحي الثاني بفيينا والذي يتواجد فيه الملعب.

ويتوجب إعادة تشغيل شبكة الطاقة بالكامل من أجل استعادة الكهرباء وانطلاق المباراة.

المباراة انطلقت في تمام الساعة الـ 10:15 بتوقيت القاهرة بعد تأخرها لمدة ساعة ونصف عن موعدها الأصلي.

ويقع منتخب النمسا في المجموعة الـ الأولى من المستوى الأول بجانب كل من فرنسا والدنمارك وكرواتيا.

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