تصفيات إفريقيا - موعد مباراة مصر مع إثيوبيا.. القنوات الناقلة والمعلق والحكم

يستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره الإثيوبي في الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا 2023 والمقرر إقامتها في كوت ديفوار.

وتضم المجموعة الرابعة في التصفيات كل من مصر وإثيوبيا ومالاوي وغينيا.

وفاز منتخب مصر في المباراة الأولى على غينيا بهدف دون رد سجله مصطفى محمد.

على الجانب الآخر، خسر منتخب إثيوبيا أمام مالاوي بهدفين مقابل هدف واحد.

وتقام المباراة في مالاوي بعد إعلان الاتحاد هناك الموافة على استضافة المباراة مع عدم صلاحية الملاعب في إثيوبيا.

وتقام المباراة يوم 9 يونيو المقبل.

ويبدأ اللقاء في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3.

ويعلق على اللقاء علي محمد علي.

وسيدير المباراة البوروندي جورج جاتوجاتو.

ويعاونه كل من: هيرفي كاكوزاني وويلي همابيانا.

وسيكون جيفري ندوميني حكما رابعا.

جاتوجاتو سبق له إدارة مباراة مصر والجابون في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 وشهدت فوز مصر على الفهود بنتيجة 2-1.

كما أدار مباراة لإثيوبيا في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 وخسروا أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد.

وسبق له إدارة مباراة مصر ومالي في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما في 2019 وعرفت فوز مصر بهدف دون رد سجله مصطفى محمد آنذاك.

مع الأندية المصرية، أدار تحكيميا مباراة فوز الأهلى على بلاتينيوم بنتيجة 2-0 في دوري أبطال إفريقيا 2020 بدور المجموعات.

وفاز بيراميدز على حساب عزام التنزاني بهدف دون رد في الدور التمهيدي للنسخة الحالية من الكونفدرالية الإفريقية.

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