تنس طاولة - بقرار من وزير الرياضة.. عمر عصر سفيرا للمشروع القومي للموهبة

التقى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعمر عصر لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة بديوان عام الوزارة.

وجاءت المقابلة على هامش فوز عصر بذهبية بطولة إفريقيا لرجال تسن الطاولة التي أقيمت في نيجيريا بالشهر الماضي.

وقرر صبحي تعيين عصر سفيرا للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي تكريما على ما قدمه من مستويات مميزة سواء خلال مشاركته مع منتخب مصر أو في مشواره الاحترافي في ألمانيا.

وحرص صبحي خلال المقابلة على تهنئة اللاعب بلقبه قبل أن يناقش سفره لألمانيا في الفترة المقبلة للاستعداد لأولمبياد باريس 2024.

كما تطرق الحديث لمناقشة تنفيذ دوري المدارس لتنس الطاولة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

من جانبه، وجه عصر الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة والقيادة السياسية على الاهتمام الدائم وتوفير كاقة أوجه الدعم لضمان استمرارية تحقيق الميداليات العالمية في مختلف المحافل، مشددا على أنه سيبذل قصارى جهده من أجل تشريف مصر.

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