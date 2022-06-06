ليفاندوفسكي: هناك شيء ما مات بداخلي مع بايرن.. لم أفكر إلا في عرض برشلونة

شدد البولندي روبرت ليفاندوفسكي على أن الجميع دائما ما يريد أن يكسب أكبر قدر ممكن من المال مشيرا إلى أن الأمور انتهت بينه وبين بايرن ميونخ.

وأعلن ليفاندوفسكي في وقت سابق رغبته بالرحيل عن صفوف بايرن ميونخ وسط رغبة برشلونة في التعاقد معه ولكن النادي الألماني أوضح تمسكه ببقاء اللاعب الذي ينتهي تعاقده في 2023.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات لـ "onet sport": "اللاعبون يتقاضون أموال أكثر من اللازم؟ لا أريد أن أتملق الأشخاص الذين يعارضونها الآن وأقول لك نعم. دعونا نواجه الأمر، الجميع يريد أن يكسب الأموال بأكبر قدر ممكن وكلما استطاع ذلك. عندما يتعلق الأمر بالأموال فلن أخبرك بأن أحدهم يتقاضى الكثير أو القليل".

وأضاف "أنا لا أخجل من كسب المال لأن أحدهم يعطيني الكثير. هناك مهن أعتقد أنها يجب أن تربح أكثر لأنها أهم من أن تكون لاعب كرة قدم. الأطباء ورجال الشرطة ورجال الإطفاء والمهن التعليمية بالتأكيد. لكنني لن أقول أيضا إن على اللاعب أن يكسب أقل بسبب ذلك".

وتابع "المقارنة مع راتب نيمار ورونالدو؟ أنا لا أقارن نفسي بأحد لأن ما يكتب في الإعلام في كثير من الأحيان هو أمر تسويقي. هناك اختلافات كبيرة في هذه المبالغ وهي ليست كما هي لذلك أتمنى أن يكسب الجميع المزيد".

وواصل "سأرحل عن بايرن لأنني أريد المزيد من المشاعر في حياتي، لم يرغبوا في الاستماع إلي حتى النهاية. هناك شيء ما مات بداخلي ومن المستحيل تخطيه، حتى لو تريد أن تكون محترفا فلا يمكنك تعويض ذلك".

واستطرد "سأترك رفاقي الذين أمضيت سنوات عديدة مع بعضهم ورأينا بعضنا كل يوم وقضينا وقتا رائعا. هذه صداقات حقيقية، ليس هناك شك في ذلك".

وأردف "لا أتخيل أن بايرن سيرغب في منحي من الرحيل بالقوة، لأجل ماذا؟ أي نوع من اللاعبين سيرغب في القدوم إلى بايرن وهو يعلم أن شيئا كهذا يمكن أن يحدث له؟ لقد أمضيت ثماني سنوات جميلة هنا والتقيت بالعديد من الأشخاص الرائعين وأود أن يظل ذلك في ذهني".

وأتم "لم أفكر في دراسة أي عروض أخرى بخلاف عرض برشلونة".

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