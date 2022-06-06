خبر في الجول - الأهلي يواجه الدفاع الجوي وديا

الإثنين، 06 يونيو 2022 - 21:46

كتب : أحمد الخولي

الأهلي

استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على خوض مباراة ودية ضد فريق الدفاع الجوي.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي سيلعب ضد الدفاع الجوي غدا الثلاثاء في تمام الرابعة مساء.

وتقام المباراة في ملعب الدفاع الجوي.

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وتأتي المباراة من أجل تجهيز اللاعبين لمباريات المرحلة المقبلة سواء في كأس مصر أو الدوري.

ويلعب الأهلي ضد المصري بالسلوم في دور الـ32 لكأس مصر يوم 12 يونيو الجاري.

ثم يواجه إيسترن كومباني في مباراة مؤجلة بالدوري يوم 15 من الشهر ذاته.

قبل أن يلعب ضد الزمالك في قمة الدوري يوم 19 يونيو.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة من 16 مباراة.

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