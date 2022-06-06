استدعاء أحمد رفعت وباهر المحمدي لمنتخب مصر

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر استدعاء باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي وأحمد رفعت جناح فيوتشر إلى معسكر الفراعنة استعدادا لمواجهة إثيوبيا.

باهر المحمدي النادي : الإسماعيلي مصر

ويلعب منتخب مصر ضد إثيوبيا يوم 9 يونيو الجاري في الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وانضم الثنائي باهر المحمدي وأحمد رفعت لمعسكر المنتخب مساء اليوم الإثنين، استعدادا للسفر إلى مالاوي غدا الثلاثاء من أجل مواجهة إثيوبيا هناك.

وفاز منتخب مصر على غينيا في الجولة الأولى من التصفيات بهدف مصطفى محمد.

وتأكد غياب محمد صلاح قائد الفراعنة عن مباراة إثيوبيا بسبب الإصابة، وكذلك أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي.

فيما ينتظر محمود حسن "تريزيجيه" نتيجة الفحص الطبي لمعرفة إمكانية مشاركته في المباراة.

ويلعب منتخب مصر مباراة ودية ضد كوريا الجنوبية في مدينة سيول يوم 14 يونيو الجاري.

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