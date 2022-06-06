عامر حسين: تأجيل القمة؟ من يجد مساحة فليخبرنا.. ولهذا لا يمكن إعلان مواعيد كأس الرابطة

الإثنين، 06 يونيو 2022 - 00:44

كتب : FilGoal

عامر حسين - كأس الرابطة

نفى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وعضو اتحاد الكرة ورابطة الأندية إمكانية تأجيل أي مباراة في الدوري المصري حاليا بما في ذلك مباراة الأهلي والزمالك.

وكان أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي الأبيض قد قال إن الزمالك لن يلعب مباراة القمة قبل أن ينهي الأهلي مؤجلاته.

وقال عامر حسين في تصريحاته لقناة الحياة: "نتمنى أن يساعد الجميع. كل ما يتم الآن أعلنته يوم إجراء القرعة. كل شيء يسير حسب التوقيتات المحددة. قلنا إن الدوري سينتهي في 30 أغسطس ونتمنى أن تساعدنا الأندية على ذلك".

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وأضاف "أرسلنا ذلك إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم لأن بطولات إفريقيا الجديدة للأندية ستبدأ بعد 10 أيام من هذا التاريخ، وهناك أندية ستلعب الأدوار التمهيدية، قبل مباراتي المنتخب في سبتمبر".

وأوضح "سنمنح فترة راحة لمدة شهر بين نهاية الدوري الحالي وبداية الجديد، لينطلق مع بداية أكتوبر. لقد وضعت الجدول الجديد لنهاية الموسم بمواعيده وتوقيتاته وسنعلنه قريبا".

وتابع حسين "الموسم الجديد نعود للوضع الطبيعي وننهي الدوري قبل بطولة أمم إفريقيا في مايو 2023".

وشدد "الجداول مع الأندية، من يجد أي مساحة لوضع أي مباراة أو تأجيل أخرى فليخبرنا".

وعن البطولة العربية قال حسين: "نتمنى أن يشارك صاحبي المركزين الخامس والسادس في البطولة العربية. هذا يرفع من قيمة المنافسة في الدوري وهذا ما سنرسله للاتحاد العربي، الذي أحيانا يختار الأندية الجماهيرية رغم تأخر ترتيبها".

وأضاف "رأينا دوري المؤتمر الأوروبي الذي يأخذ أصحاب المركز السابع من بعض الدوريات الأوروبية. هذا حافز لكل الأندية المشاركة في المسابقة من أجل الاجتهاد حتى اليوم الأخير".

وأوضح "هناك فرصة لإنهاء دور الثمانية في كأس مصر قبل نهاية الدوري".

واختتم "لا يمكنني إعلان مواعيد كأس الرابطة الآن لأن "الكأس" نفسه يتم صناعته في إنجلترا حاليا، ومن المفترض أن نأخذ الرد النهائي في الأيام المقبلة".

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