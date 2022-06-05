رأسية تنقذ إسبانيا أمام التشيك.. هالاند وميتروفيتش يستعدان للدوري الإنجليزي

الأحد، 05 يونيو 2022 - 23:04

كتب : FilGoal

جافي

تعادل منتخب إسبانيا مع مضيفه التشيك بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية للمستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية.

تقدم صاحب الأرض سريعا بتوقيع ياكوب بيسيك الذي تلقى تمريرة يان كوتشا وسجل الهدف الأول في الدقيقة الخامسة.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، تعادل بابلو جافي لاعب برشلونة لصالح إسبانيا بعد تمريرة من رودري لاعب وسط مانشستر سيتي.

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وفي الدقيقة 66 استعاد منتخب التشيك تقدمه بتسديدة رائعة من يان كوتشا الذي خادع الحارس أوناي سيمون واستغل تقدمه مرسلا الكرة فوقه إلى الشباك.

ولكن أخيرا في الدقيقة 90 سجل إنيجو مارتينيز هدف التعادل برأسية بعد عرضية من ماركو أسينسيو.

بذلك يحتل منتخب إسبانيا المركز الثالث بنقطتين، يسبقه البرتغال والتشيك بـ 4 نقاط، ويليه سويسرا بلا نقاط.

على الناحية الأخرى في المستوى الثاني لدوري الأمم، تغلب منتخب النرويج على مضيفه السويد بهدفين مقابل هدف وحيد.

سجل إرلينج هالاند نجم بورسيا دورتموند الذي أتم انتقاله إلى مانشستر سيتي للموسم المقبل، هدفي النرويج في الدقيقتين 20 "ركلة جزاء" و69.

بينما سجل أنتوني إيلانجا لاعب مانشستر يونايتد الواعد هدف تقليص الفارق في الدقيقة 92.

في المجموعة ذاتها ضرب منتخب صربيا ضيفه سلوفينيا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

سجل الهدف الأول في الدقيقة 24 ألكساندر ميتروفيتش هداف الدرجة الثانية الإنجليزية ومهاجم فولهام العائد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من جديد.

فيما أكمل رباعية صربيا سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة 56 ولوكا يوفيتش في الدقيقة 85 ونيمانيا رادونيتش في الدقيقة 92، بينما سجل بيتر ستويانوفيتش هدف سلوفينيا الوحيد في الدقيقة 30.

بذلك يتصدر منتخب النرويج مجموعته بـ 6 نقاط، يليه صربيا والسويد بـ 3 نقاط وأخيرا سلوفينيا بلا نقاط.

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