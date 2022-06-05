رونالدو وكانسيلو وتقنية الفيديو.. البرتغال تضرب سويسرا برباعية في دوري الأمم

سحق منتخب البرتغال ضيفه سويسرا بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية لمنافسات المستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية.

البداية أتت بهدف هاريس سيفيروفيتش لصالح سويسرا في الدقيقة الخامسة، ولكن تم إلغاؤه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي وجود لمسة يد.

وفي الدقيقة 15 أتى أول الأهداف الصحيح برأسية من كريستيانو رونالدو تصدى لها الحارس ليتابعها ويليام كارفاليو في الشباك.

رونالدو لم يهدأ، إذ تلقى تمريرة ديوجو جوتا وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 35.

وسريعا سجل صاروخ ماديرا هدفه الثاني، وثالث أهداف البرتغال في الدقيقة 40 بعد عرضية من جواو كانسيلو.

ووصل رونالدو إلى الهاتريك في الدقيقة 51، ولكن الهدف ألغي بداعي التسلل وبفعل تقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 68 سجل منتخب البرتغال هدفا من صناعة برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي إلى زميله كانسيلو.

بذلك يرفع منتخب البرتغال رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن التشيك، ويليهما منتخب إسبانيا بنقطة وحيدة، فيما تتذيل سويسرا المجموعة بلا نقاط.

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