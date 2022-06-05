استعدادا لـ كأس العالم.. كولومبيا تفوز على السعودية وديا

الأحد، 05 يونيو 2022 - 21:23

كتب : FilGoal

السعودية X كولومبيا

حقق منتخب كولومبيا الفوز على السعودية بهدف دون مقابل في مباراة ودية أقيمت على ملعب إينريكي روكا دي مورسيا في إسبانيا.

المباراة جاءت استعدادا لمشاركة السعودية في كأس العالم 2022.

وسجل هدف كولومبيا في المباراة رافاييل بوري في الدقيقة التاسعة مستغلا عرضية من إدوارد أتويستا ليضع الكرة في الشباك.

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ومنعت العارضة ستيفين ألزاتي من تسجيل الهدف الثاني بلكولومبيا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ويقع منتخب السعودية في المجموعة الـ الثالثة في كأس العالم 2022 بجانب كل من الأرجنتين، والمكسيك، وبولندا.

وينطلق كأس العالم 2022 المقام في قطر يوم 21 نوفمبر المقبل بمباراة السنغال وهولندا.

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