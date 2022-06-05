نكونكو عن العودة إلى باريس سان جيرمان: سأفكر.. كأس العالم في الطريق

تحدث كريستوفر نكونكو نجم وسط لايبزج الألماني عن موسمه المذهل مع الفريق والخيارات المتاحة أمامه في سوق الانتقالات بعده.

وقال نكونكو في تصريحاته لـ "تيليفوت": "هذا ليس سرا. هناك أندية مهتمة بضمي. هذا يشعرني بالإطراء، ولكن يطريني أيضا أن ناديا مثل لايبزج يفعل كل شيء للاحتفاظ بي".

وأضاف "يجب أن أفكر جيدا قبل أن أتخذ أي قرار. كأس العالم في الطريق وهذا عامل مهم يجب أخذه في الحسبان".

وتألق نكونكو بشدة مع لايبزج، حيث سجل 35 هدفا في 51 مباراة بجميع المسابقات.

كما نال مؤخرا مشاركته الدولية الثالثة مع منتخب فرنسا، مقدما تمريرته الحاسمة الأولى التي سجل منها كريم بنزيمة أمام الدنمارك، في المباراة التي انتهت بفوز الأخير 2-1 في دوري الأمم الأوروبية.

وعن إمكانية عودته إلى باريس سان جيرمان ناديه السابق قال: "كما قلت، ببساطة سأفكر في الأمر".

ويرتبط نكونكو مع لايبزج بعقد يمتد إلى صيف 2024.

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