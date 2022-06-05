تحت قيادة مورينيو للمرة الثالثة.. دي مارزيو: ماتيتش سيوقع لـ روما

كشف جيانلوكا دي مارزيو صحفي شبكة سكاي سبورتس الإيطالية بأن نيمانيا ماتيتش سينتقل إلى صفوف فريق روما.

نيمانيا ماتيتش النادي : مانشستر يونايتد روما

وحسب دي مارزيو، فإن ماتيتش سينتقل إلى روما في صفقة انتقال حر، وبعقد لمدة موسم واحد، قابل للتمديد.

ماتيتش سيجتمع بـ جوزيه مورينيو للمرة الثالثة، وذلك بعدما لعب تحت قيادته في تشيلسي، ثم مانشستر يونايتد من قبل.

صاحب الـ33 عاما رحل عن مانشستر يونايتد بنهاية الموسم المنقضي، وذلك بعد نهاية عقده الذي استمر مع الفريق لخمس سنوات.

وسيكون الدوري الإيطالي هو محطة اللاعب الصربي الرابعة في مسيرته بعدما لعب في الدوري الصربي، ثم الدوري الإنجليزي والبرتغالي.

كان مورينيو قد حقق لقب دوري المؤتمر الأوروبي رفقة روما خلال الموسم المنقضي، كلقب قاري أول في تاريخ نادي العاصمة الإيطالية.

وسيشارك الذئاب في بطولة الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل بعد احتلال المركز السادس في ترتيب الدوري الإيطالي.

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