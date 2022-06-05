تقرير: تشيلسي يحدد سعر لاعبه وسط اهتمام إنتر ميلان

الأحد، 05 يونيو 2022 - 19:21

كتب : FilGoal

توماس توخيل تشيلسي

حدد تشيلسي سعر لاعبه روبن لوفتيس تشيك وسط اهتمام منتظر من إنتر ميلان.

وكشفت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية عن طلب تشيلسي لـ20 مليون يورو للتخلي عن لاعب الوسط الإنجليزي.

وتم عرض اللاعب على إنتر ميلان الإيطالي للحصول على خدماته الصيف الحالي.

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ويفكر النادي الإيطالي في التعاقد مع ابن الـ24 عاما لتدعيم صفوفه مع رغبة في إحلال وتجديد داخل الفريق تحت قيادة إنزاجي.

الصحيفة أشارت أن المبلغ المطلوب من تشيلسي أكبر من إمكانيات إنتر ميلان في الفترة الحالية.

وسيحاول وصيف الدوري الإيطالي التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة كحل بديل إذا لم يوافق تشيلسي على تخفيض طلباته.

ولن يمثل راتب اللاعب مشكلة في كل الأحوال.

ابن الـ26 عاما شارك مع تشيلسي في 40 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها هدفا واحدا وصنع خمسة آخرين.

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تشيلسي إنتر ميلان الدوري الإنجليزي الدوري الإيطالي لوفتيس تشيك
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