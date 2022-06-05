الإسماعيلي يفوز علي منتخب دمياط بسداسية ودية

الأحد، 05 يونيو 2022 - 19:21

كتب : بسام أبو بكر

الإسماعيلي - أحمد مدبولي

الإسماعيلي الدوري المصري
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