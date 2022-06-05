رئيس بايرن ميونيخ: ليفاندوفسكي سيبقى معنا.. وموقف جنابري ليس خارج المألوف

الأحد، 05 يونيو 2022 - 19:16

كتب : FilGoal

ليفاندوفسكي

تحدث هربرت هاينر رئيس بايرن ميونيخ في حوار مع صحيفة بيلد الألمانية، تناول خلاله أبرز قضايا لاعبي الفريق، مثل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي والجناح سيرج جنابري.

وقال هاينر: "قلنا دائما أن روبرت ليفاندوفسكي لديه عقد مع بايرن ميونيخ حتى 30 يونيو 2023. والعقد يبقى عقدا".

وأضاف "إلى أين تسير اللعبة إذا كان اللاعب يمكنه أن ينهي تعاقده مبكرا بينما النادي مضطر لدفع راتبه كاملا إلى اليوم الأخير. هذا ليس من المساواة، ولا يمكن أن تسير الأمور هكذا".

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وأوضح "فوجئت بعض الشيء بلجوء روبرت إلى الطريق العلني. ما كنت لأفعل ذلك لو كنت مكانه".

وتابع هاينر" لقد كان مع بايرن منذ وقت طويل وفاز معنا بالكثير من الألقاب مثل دوري الأبطال والدوري الألماني 8 مرات. أعتقد أنه يعرف جيدا ما يملكه في بايرن المعروف بمعاملة لاعبيه جيدا".

وبسؤاله عما إذا كان هناك مخاوف في حالة بقائه بعد تصريحه العلني برغبته في الرحيل ومفاوضات برشلونة المستمرة قال رئيس النادي البافاري: "لست متخوفا من ذلك. روبرت محترف بصورة تامة وهو يريد لعب كرة القدم".

أما عن عرض برشلونة الذي وصل إلى 32 مليون يورو، وإمكانية إهدار هذا المبلغ نظير الاحتفاظ بخدمات ليفاندوفسكي لعام إضافي قال: "نحن في وضع جيد ولا نواجه أي صعوبات مالية. نريد أن نملك أفضل اللاعبين وروبرت واحد منهم، ولهذا أؤكد أنه سيلعب معنا مجددا في الموسم المقبل".

بالانتقال إلى جنابري الذي ينتهي عقده في 2023 أيضا ولم يتم تمديده حتى الآن رغم وصول عروض بايرن إلى 19 مليون يورو كراتب سنوي، قال هاينر: "نخوض محادثات مع سيرج منذ وقت طويل وللأسف لا يوجد اتفاق بعد".

وأوضح "هناك أفكار قليلة مختلفة ونحن نعلم على ذلك. هذا الوضع ليس خارجا عن المعتاد هذه الأيام. تعاقدنا مع لاعب من أياكس (نصير مزراوي) في صفقة انتقال حر".

وأخيرا عن ساديو ماني نجم ليفربول وارتباطه بالانتقال إلى بايرن ميونيخ، وقدرة النادي على التعاقد مع لاعبين من هذا الطراز، قال هاينر: "لن أقول شيئا عن لاعبين لديهم عقود مع أندية أخرى. بايرن ميونيخ دائما ما يوجد المال اللازم حين يريد لاعبا. إذا أردنا لاعبا حقا، يمكننا الحصول عليه، ولكن يجب أن يناسبنا الأمر".

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بايرن ميونيخ الدوري الألماني روبرت ليفاندوفسكي برشلونة سيرج جنابري
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