شاهد - درع اتحاد الكرة لتكريم محمد صلاح

الأحد، 05 يونيو 2022 - 19:08

كتب : FilGoal

محمد صلاح مع مصر أمام السنغال

يكرم اتحاد الكرة برئاسة جمال علام محمد صلاح نجم ليفربول الأنجليزي ومنتخبنا الوطني قبل انطلاق مباراة مصر وغينيا.

وقرر الاتحاد المصري تنظيم تكريم خاص لـ محمد صلاح نجم المنتخب على هامش مباراة غينيا.

وأعلن الاتحاد عن تكريم محمد صلاح تقديرا لنجاحاته مع ناديه ليفربول ومنتخبنا الوطني خلال الفترة الأخيرة.

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كان محمد صلاح قد حصد لقبي كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية، بجانب حصد جائزة هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في تاريخه، وخسارة نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي منتخب مصر مع منتخبا غينيا وإثيوبيا خلال الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا. المباراة الأولى في مصر مساء اليوم، فيما ستكون الثانية في مالاوي يوم 9 يونيو.

ويلعب منتخب مصر مع كوريا الجنوبية وديا يوم 14 يونيو في كوريا بعد ذلك بنهاية فترة التوقف.

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