نادال: سأواصل القتال.. وبدون هؤلاء لاعتزلت منذ وقت طويل

الأحد، 05 يونيو 2022 - 18:58

كتب : FilGoal

رافا نادال

وجه الإسباني رافاييل نادال التحية إلى منافسه النرويجي كاسبر رود، وذلك عقب نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان جاروس" التي انتهت بتتويج الماتادور.

وقال نادال عقب المباراة: "كان من الشرف لي لعب نهائي رولان جاروس معك يا كاسبر. أريد أن أهنئك على الطريق الذي قطعته وعلى الأسبوعين الذين قدمتهما".

وأضاف "أنا سعيد لك ولعائلتك. أتمنى لك الأفضل في المستقبل".

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وبالانتقال إلى نفسه قال نادال: "فريقي وعائلتي، الأشياء التي تحدث هذا العام مذهلة. أريد أن أشكركم على كل شيء، بدونكم لم يكن أي شيء ليصبح ممكنا".

وأوضح "خصوصا في الأوقات الصعبة وخلال الإصابات، دعمكم ساعدني كثيرا وبدونه كنت لأعتزل منذ وقت طويل".

وتابع "أشكركم جميعا على جعل ذلك ممكنا لي. إنها أفضل بطولة في العالم، وأشعر أني هنا في منزلي".

وواصل نادال "من الصعب أن أصف شعوري. لم أفكر أني سأكون هنا في سن 36 عاما أواصل النافسة وألعب في أكبر ملعب بمسيرتي".

واختتم "هذا يمنحني الكثير من الطاقة للاستمرار. أشكر باريس والجميع. لا أعلم ماذا سيحدث في المستقبل، ولكني سأواصل القتال".

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