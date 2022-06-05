تقرير: ستيرلينج يفكر في الرحيل مجانا من مانشستر سيتي

بدأ رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي في التفكير في الرحيل عن فريقه بشكل مجاني عقب نهاية تعاقده في الصيف المقبل.

رحيم ستيرلينج النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن ستيرلينج لم يتوصل إلى اتفاق مع ناديه بشأن تجديد تعاقده حتى الآن.

لذلك بدأ في دراسة فكرة الرحيل مجانا في الصيف المقبل والانضمام للنادي الذي سيختاره.

وفي حالة ما إذا قرر مانشستر سيتي التخلي عن ستيرلينج في الصيف الجاري وقبل عام واحد من نهاية تعاقده، لن يقبل النادي السماوي أقل من 60 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن لاعبه.

وأشارت بعض التقارير إلى رغبة ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال في التعاقد مع رحيم ستيرلينج، إلا أن لاعب مانشستر سيتي يرغب في الانتقال لأحد الفرق التي تشارك في دوري أبطال أوروبا.

لذلك من الصعب أن يقبل بالانضمام إلى آرسنال خلال الصيف الجاري.

وانضم ستيرلينج البالغ من العمر 27 عاما لصفوف مانشستر سيتي في عام 2015 قادما من ليفربول، مقابل 57 مليون جنيه إسترليني.

ولعب مع مانشستر سيتي 339 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 131 هدفا وقدم 95 تمريرة حاسمة.

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