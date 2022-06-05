تصفيات أمم إفريقيا - تونس تتعادل مع بوتسوانا بمشاركة معلول والجزيري

الأحد، 05 يونيو 2022 - 17:14

كتب : FilGoal

تونس - غينيا الإستوائية - تصفيات أمم إفريقيا

تعادل منتخب تونس مع بوتسوانا بدون أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

المباراة شهدت مشاركة علي معلول وسيف الدين الجزيري في التشكيل الأساسي منذ بداية المباراة.

وخرج الجزيري في الدقيقة الـ 67 ليحل ياسين لخنيسي بديلا له، بينما شارك معلول في المباراة بالكامل.

أخبار متعلقة
فيفا يستعد لكأس العالم 2022 بإطلاق حملة بيئية تصفيات أمم إفريقيا – التعادل يحكم المجموعة الخامسة.. غانا وأنجولا تستمران في الصدارة مجموعة مصر - في مباراة ركلات الجزاء.. مالاوي تحقق فوزها الأول على إثيوبيا تكريم خاص لـ محمد صلاح على هامش مباراة مصر وغينيا

وسيطر منتخب تونس على أغلب فترات المباراة وحصل على أكثر من فرصة للتسجيل لولا تألق حارس المرمى في الشوط الأول.

وكانت الفرصة الأكثر خطورة لتونس في الدقيقة الـ 90 بتسديدة من السيليتي ارتدت من العارضة.

التعادل رفع رصيد منتخب تونس للنقطة الـ 4 في صدارة المجموعة العاشرة بفارق نقطة عن ليبيا التي يتبقى لها مباراة أمام غينيا الاستوائية، بينما توقف رصيد بوتسوانا عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

وكان منتخب تونس قد حقق الفوز على غينيا الاستوائية في المباراة الماضية بأربعة أهداف دون مقابل.

ويلعب منتخب تونس في المباراة المقبلة مع ليبيا، بينما سيلتقي منتخب بوتسوانا مع غينيا الاستوائية.

طالع أيضا..

صلاح يعد برشلونة؟

مباريات كثيرة تنتظرنا يوم الأحد

جائزة جديدة لرونالدو في مانشستر يونايتد

ماني: كنت أمزح!

تونس بوتسوانا تصفيات كأس الأمم الإفريقية
نرشح لكم
تصفيات أمم إفريقيا – التعادل يحكم المجموعة الخامسة.. غانا وأنجولا تستمران في الصدارة مجموعة مصر - في مباراة ركلات الجزاء.. مالاوي تحقق فوزها الأول على إثيوبيا تكريم خاص لـ محمد صلاح على هامش مباراة مصر وغينيا إيتو: ذاهبون إلى المونديال للفوز بكل المباريات.. الحلم ليس ممنوعا مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: منتخب مصر يرتدي الزي القديم في التوقف الحالي مصر أمام غينيا.. لتجنب شيء لم يحدث منذ 46 عامًا خبر في الجول - رئيس وفاق سطيف يزور الأهلي ويجتمع بـ الخطيب لكشف تفاصيل أزمة نهائي دوري الأبطال.. الخطيب يعقد مؤتمرا صحفيا السبت
أخر الأخبار
نادال: سأواصل القتال.. وبدون هؤلاء لاعتزلت منذ وقت طويل دقيقة | رياضات أخرى
تقرير: حال رحيل ماني.. ليفربول ينافس برشلونة على ضم رافينيا 4 دقيقة | ميركاتو
مران الزمالك - استمرار تأهيل شيكابالا.. ومحاضرة فنية من فيريرا 19 دقيقة | الكرة المصرية
بنشرقي يعود لتدريبات الزمالك 25 دقيقة | الكرة المصرية
مرتضى: اجتماع طارئ ومؤتمر صحفي في الزمالك 32 دقيقة | الكرة المصرية
أحمد مدبولي لاعب الشهر في الإسماعيلي 44 دقيقة | الكرة المصرية
استراحة ملحق كأس العالم - ويلز (1)-(0) أوكرانيا.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة الأوروبية
تنس - الرابعة عشر.. نادال يستعيد عرش رولان جاروس ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - 7 من الأهلي ومحترف يكملون اختيارات إيهاب جلال 2 كواليس مفاوضات صلاح وليفربول - راتب مفاجئ ومدة التعاقد.. ورغبة الاستمرار في إنجلترا 3 فوزي لقجع: عصر الاحتكار والفساد في إفريقيا انتهى.. كان لابد أن يكون النهائي مغربيا خالصا 4 خبر في الجول - الكواليس الكاملة لمفاوضات انتقال رباعي سيدات طائرة الأهلي إلى الزمالك