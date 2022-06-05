تصفيات أمم إفريقيا - تونس تتعادل مع بوتسوانا بمشاركة معلول والجزيري

تعادل منتخب تونس مع بوتسوانا بدون أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

المباراة شهدت مشاركة علي معلول وسيف الدين الجزيري في التشكيل الأساسي منذ بداية المباراة.

وخرج الجزيري في الدقيقة الـ 67 ليحل ياسين لخنيسي بديلا له، بينما شارك معلول في المباراة بالكامل.

وسيطر منتخب تونس على أغلب فترات المباراة وحصل على أكثر من فرصة للتسجيل لولا تألق حارس المرمى في الشوط الأول.

وكانت الفرصة الأكثر خطورة لتونس في الدقيقة الـ 90 بتسديدة من السيليتي ارتدت من العارضة.

التعادل رفع رصيد منتخب تونس للنقطة الـ 4 في صدارة المجموعة العاشرة بفارق نقطة عن ليبيا التي يتبقى لها مباراة أمام غينيا الاستوائية، بينما توقف رصيد بوتسوانا عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

وكان منتخب تونس قد حقق الفوز على غينيا الاستوائية في المباراة الماضية بأربعة أهداف دون مقابل.

ويلعب منتخب تونس في المباراة المقبلة مع ليبيا، بينما سيلتقي منتخب بوتسوانا مع غينيا الاستوائية.

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