تصفيات أمم إفريقيا – التعادل يحكم المجموعة الخامسة.. غانا وأنجولا تستمران في الصدارة

الأحد، 05 يونيو 2022 - 17:06

كتب : FilGoal

منتخب غانا

بنتيجة واحدة وهي التعادل 1-1.. انتهت مباراتي المجموعة الخامسة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وحل المنتخب الغاني ضيفا على منتخب إفريقيا الوسطى، واستقبلت مدغشقر منتخب أنجولا، ضمن الجولة الثانية من التصفيات.

وافتتح محمد قدوس التسجيل لغانا في الدقيقة 17 قبل أن يتعادل كارل نامنجاندا لأصحاب الارض قبل 4 دقائق من نهاية الشوط الأول.

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كما تعادلت أنجولا مع مضيفتها مدغشقر بالنتيجة نفسها.

وسجل نجيفا راكوتوهاريمالالا أول أهداف اللقاء لصالح مدغشقر في الدقيقة 37 قبل أن تتعادل أنجولا بواسطة دالا جيلسون في الدقيقة 43.

وبذلك يظل غانا وأنجولا في الصدارة برصيد 4 نقاط.

فيما حققت مدغشقر وإفريقيا الوسطى أول نقطة.

ففي مباراة الجولة الأولى انتصرت غانا بنتيجة 3-0 على مدغشقر

كما فاز منتخب أنجولا في الجولة الأولى على إفريقيا الوسطى بنتيجة 2-1.

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