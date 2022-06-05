مجموعة مصر - في مباراة ركلات الجزاء.. مالاوي تحقق فوزها الأول على إثيوبيا

الأحد، 05 يونيو 2022 - 17:00

كتب : FilGoal

منتخب مالاوي

حقق منتخب مالاوي انتصاره الأول في تصفيات أمم إفريقيا 2023 والمقرر إقامتها في كوت ديفوار على حساب إثيوبيا بهدفين مقابل هدف واحد.

تقدم جابادينهو مهانجو لـ مالاوي من ضربة جزاء في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول.

وعاد اللاعب ذاته ليوسع الفارق ومن ضربة جزاء أيضا في الدقيقة 34.

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وشارك شميلس بيكلي لاعب الجونة مع منتخب إثيوبيا مع بداية الشوط الثاني.

منتخب إثيوبيا قلص الفارق في الدقيقة 67 ومن ضربة جزاء أيضا بعد تدخل قوي من دينيس شيمبيزي عن طريق أبو بكر نصير.

وتصدر منتخب مالاوي المجموعة بعد الانتصار بثلاث نقاط في انتظار مواجهة مصر وغينيا مساء اليوم الأحد.

ويلعب منتخب إثيوبيا مع مصر في الجولة الثانية 9 يونيو المقبل.

بينما يلتقي منتخب مالاوي مع غينيا.في اليوم ذاته.

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