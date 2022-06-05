إيتو: ذاهبون إلى المونديال للفوز بكل المباريات.. الحلم ليس ممنوعا

الأحد، 05 يونيو 2022 - 15:59

كتب : FilGoal

أندري أونانا - الكاميرون ومصر - كأس أمم إفريقيا 2021

يحلم صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم أن يفوز منتخب بلاده بكل مبارياته في كأس العالم 2022.

منتخب الكاميرون تأهل للمونديال بطريقة درامية على حساب منتخب الجزائر في الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم.

وقال إيتو في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام الكاميرونية: "نحن ذاهبون إلى قطر للفوز. سندخل كل مباراة للفوز".

أخبار متعلقة
مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: منتخب مصر يرتدي الزي القديم في التوقف الحالي ماني يوضح تصريحاته الجدلية حول مغادرة ليفربول: كنت أمزح! مقتل نجم العراق السابق

وأضاف نجم برشلونة السابق "الحلم ليس ممنوعا".

وأتم رسالته للاعبي الكاميرون "بالنسبة لي أنتم الأفضل".

منتخب الكاميرون يتواجد في المجموعة السابعة بكأس العالم رفقة البرازيل وسويسرا وصربيا.

ويقام كأس العالم 2022 في قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

طالع أيضا..

صلاح يعد برشلونة؟

مباريات كثيرة تنتظرنا يوم الأحد

جائزة جديدة لرونالدو في مانشستر يونايتد

ماني: كنت أمزح!

الكاميرون صامويل إيتو
نرشح لكم
مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: منتخب مصر يرتدي الزي القديم في التوقف الحالي مصر أمام غينيا.. لتجنب شيء لم يحدث منذ 46 عامًا خبر في الجول - رئيس وفاق سطيف يزور الأهلي ويجتمع بـ الخطيب لكشف تفاصيل أزمة نهائي دوري الأبطال.. الخطيب يعقد مؤتمرا صحفيا السبت مصدر من كاف لـ في الجول: المغرب تقترب من استضافة السوبر الإفريقي رش غرفة الملابس بالمواد الكيميائية.. منتخب غانا للكرة النسائية يشكو ما حدث له في المغرب تصفيات أمم إفريقيا - رباعية مالي بمشاركة ديانج.. الجزائر تهزم أوغندا بهدفين تصفيات أمم إفريقيا – هاتريك ماني يتوجه هدافا تاريخيا للسنغال.. وموريتانيا تهزم السودان بثلاثية
أخر الأخبار
فيفا يستعد لكأس العالم 2022 بإطلاق حملة بيئية 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
إيتو: ذاهبون إلى المونديال للفوز بكل المباريات.. الحلم ليس ممنوعا 44 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقرير: يوفنتوس مستعد للاستبدال من أجل ضم كوليبالي 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: سيتي يحدد سعر مدافعه.. ونيوكاسل يرغب في ضمه ساعة | الدوري الإنجليزي
مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: منتخب مصر يرتدي الزي القديم في التوقف الحالي 2 ساعة | الكرة المصرية
مصر أمام غينيا.. لتجنب شيء لم يحدث منذ 46 عامًا 2 ساعة | الكرة المصرية
تشواميني يتحدث عن شائعات انتقاله لريال مدريد 2 ساعة | ميركاتو
خبر في الجول - رئيس وفاق سطيف يزور الأهلي ويجتمع بـ الخطيب 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - 7 من الأهلي ومحترف يكملون اختيارات إيهاب جلال 2 كواليس مفاوضات صلاح وليفربول - راتب مفاجئ ومدة التعاقد.. ورغبة الاستمرار في إنجلترا 3 فوزي لقجع: عصر الاحتكار والفساد في إفريقيا انتهى.. كان لابد أن يكون النهائي مغربيا خالصا 4 خبر في الجول - الكواليس الكاملة لمفاوضات انتقال رباعي سيدات طائرة الأهلي إلى الزمالك