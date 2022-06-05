إيتو: ذاهبون إلى المونديال للفوز بكل المباريات.. الحلم ليس ممنوعا
الأحد، 05 يونيو 2022 - 15:59
كتب : FilGoal
يحلم صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم أن يفوز منتخب بلاده بكل مبارياته في كأس العالم 2022.
منتخب الكاميرون تأهل للمونديال بطريقة درامية على حساب منتخب الجزائر في الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم.
وقال إيتو في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام الكاميرونية: "نحن ذاهبون إلى قطر للفوز. سندخل كل مباراة للفوز".
وأضاف نجم برشلونة السابق "الحلم ليس ممنوعا".
وأتم رسالته للاعبي الكاميرون "بالنسبة لي أنتم الأفضل".
منتخب الكاميرون يتواجد في المجموعة السابعة بكأس العالم رفقة البرازيل وسويسرا وصربيا.
ويقام كأس العالم 2022 في قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.
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