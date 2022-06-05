إيتو: ذاهبون إلى المونديال للفوز بكل المباريات.. الحلم ليس ممنوعا

مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: منتخب مصر يرتدي الزي القديم في التوقف الحالي

مصر أمام غينيا.. لتجنب شيء لم يحدث منذ 46 عامًا

خبر في الجول - رئيس وفاق سطيف يزور الأهلي ويجتمع بـ الخطيب

لكشف تفاصيل أزمة نهائي دوري الأبطال.. الخطيب يعقد مؤتمرا صحفيا السبت

مصدر من كاف لـ في الجول: المغرب تقترب من استضافة السوبر الإفريقي

رش غرفة الملابس بالمواد الكيميائية.. منتخب غانا للكرة النسائية يشكو ما حدث له في المغرب

تصفيات أمم إفريقيا - رباعية مالي بمشاركة ديانج.. الجزائر تهزم أوغندا بهدفين

تصفيات أمم إفريقيا – هاتريك ماني يتوجه هدافا تاريخيا للسنغال.. وموريتانيا تهزم السودان بثلاثية