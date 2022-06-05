تقرير: سيتي يحدد سعر مدافعه.. ونيوكاسل يرغب في ضمه

ذكرت جريدة ميل أن مانشستر سيتي حدد سعر بيع مدافعه الهولندي ناثان آكي هذا الصيف.

وأوضح تقرير ميل أن سيتي يريد 50 مليون جنيه استرليني في ظل رغبة نيوكاسل يونايتد في ضمه.

وأشار التقرير إلى أن ايدي هاو مدرب نيوكاسل يسعى لضم المدافع الذي لعب تحت قيادته من قبل في صفوف بورنموث.

ولن يجد نيوكاسل صعوبة في توفير راتب اللاعب الأسبوعي الذي يبلغ 80 ألف جنيه استرليني.

آكي البالغ من العمر 27 عاما شارك في 27 مباراة فقط مع مانشستر سيتي بالموسم المنصرم.

وحصد آكي لقب الدوري الإنجليزي مع سيتي في الموسمين الأخيرين.

جدير بالذكر أن الدولي الهولندي انضم لسيتي قادما من بورنموث في صيف 2020.

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