توماس بارتي يعلن اعتناقه الإسلام

السبت، 04 يونيو 2022 - 21:49

كتب : FilGoal

توماس بارتي يحتفل بهدف أرسنال في أستون فيلا

أعلن توماس بارتي لاعب أرسنال ومنتخب غانا إعتناقه الديانة الإسلامية.

توماس بارتي

النادي : أرسنال

أرسنال

وكانت العديد من التقارير قد أشارت إلى اعتناق بارتي للإسلام بسبب صور انتشرت له برفقة أحد الشيوخ في مكتب مأذون شرعي.

وقال بارتي في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي: "أنا مسلم الآن وتحولت للإسلام بسبب صديقتي التي أحبها كثيرا".

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وأضاف "اسمي في الإسلام سيكون يعقوب".

وشارك بارتي مع أرسنال خلال الموسم المنقضي في 26 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة هدف آخر.

وقاد بارتي منتخب غانا للتأهل لكأس العالم 2022.

وأوقعت القرعة غانا في المجموعة الثامنة بجانب كل من البرتغال وكوريا الجنوبية وأوروجواي.

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